Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Yamantürk'le birlikte çıktığı safariden kareleri yayınlayan Özpirinçci, "Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık" dedi.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya giderek safari turuna çıktı.
Özpirinçci, safariye çıktıklarını “Biz önümüzdeki 10 Afrika’dayız! Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık, araçtan indik ve yem olduk" sözleriyle duyurdu.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özpirinçci yaşadığı deneyimleri ve renki kareleri sevenleriyle paylaştı.
İşte 32 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi Yamantürk'ün safariden yansıyan diğer kareleri...
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
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