MAGAZİN

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin çekimlerine 3 hafta ara verilmesini fırsat bilen ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürke'le birlikte Afrika'ya gitti.

Yamantürk'le birlikte çıktığı safariden kareleri yayınlayan Özpirinçci, "Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık" dedi.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya giderek safari turuna çıktı.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk Afrika'ya giderek safari turuna çıktı.

Özpirinçci, safariye çıktıklarını “Biz önümüzdeki 10 Afrika’dayız! Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık, araçtan indik ve yem olduk" sözleriyle duyurdu.

Özpirinçci, safariye çıktıklarını “Biz önümüzdeki 10 Afrika’dayız! Haber alamazsanız bilin ki safaride dayanamadık, araçtan indik ve yem olduk" sözleriyle duyurdu.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özpirinçci yaşadığı deneyimleri ve renki kareleri sevenleriyle paylaştı.

Özpirinçci yaşadığı deneyimleri ve renki kareleri sevenleriyle paylaştı.

İşte 32 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi Yamantürk'ün safariden yansıyan diğer kareleri...

İşte 32 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi Yamantürk'ün safariden yansıyan diğer kareleri...

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Afrika'da
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Özge Özpirinçci burak yamantürk kadın safari afrika

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