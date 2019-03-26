HABER

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 22:59 | Son Güncelleme

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

ABD'nin Maine eyaletinde bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşirenin yakın tarihlerde bebek sahibi olacağı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var." ifadesini kullandı.

Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Çekmeköy'de cadde ortasında pompalı tüfekle vurulduÇekmeköy'de cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu
"Sosyal yardım ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız""Sosyal yardım ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD hemşire Maine

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 13 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.