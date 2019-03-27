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Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

ABD’nin Portland kentindeki bir hastanenin kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire yakın zamanlarda hamile kaldı.

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda hamile

ABD’nin Portland kentindeki bir hastanenin kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire yakın zamanlarda hamile kaldı. Yaşanan olay medyanın ilgisini çekince hastaneden detaylı açıklama geldi.
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentindeki Main Medical Center isimli hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşire yakın zamanlarda hamile kaldı. Yaşanan ilginç olay kısa sürede basının ilgi odağı oldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu olayın detaylarını öğrenmek isteyince hastane konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, hamile olduğunu ilk duyuran hemşirenin Erin Grenier olduğu, daha sonra ise Rachel Stellmach, Brittney Verville, Lonnie Soucie, Amanda Spear, Samantha Giglio, Nicole Goldberg, Nicole Barnes ve Holly Selby‘in hamile olduğunu duyurduğu belirtildi.

“Galiba bir akım başlattım”
Hemşirelerden Grenier, “Galiba bir akım başlattım” ifadelerini kullanarak şaka yaparken, Giglio ise "Hepimizin birlikte olduğunu bilmek rahatlatıyor” dedi.
Yapılan açıklamada, 23 Mart’ta 9 hamile hemşirenin 8’inin beraber fotoğraf çektirip sosyal medyaya attığı ve internette bir anda yayıldığı belirtildi.

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda hamile

Kadın doğum ünitesindeki 9 hemşire aynı anda hamile

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