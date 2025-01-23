Kadın Doğum Uzmanı açıkladı! Kışın hamilelerin dikkat etmesi gereken 10 şey

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İlay Gözükara, hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin daha hassas olabileceğini belirterek, “Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamak için kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmalı” dedi.

Hamilelik, bir kadının hayatındaki en özel ve önemli dönemlerden biri ancak özellikle viral enfeksiyonların yaygın şekilde görüldüğü, güneşin yüzünü gizlediği kış aylarında hamilelerin bazen gündelik yaşamlarından beslenme şekillerine değin pek çok değişiklik yapmaları gerekebiliyor.

Hamileliğin özel durumundan dolayı kış mevsiminin onlar için farklı zorlukları beraberinde getirebildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı Doç. Dr. İlay Gözükara, anne adaylarına hem kendi sağlıklarını koruyacak hem de bebeklerinin gelişimini destekleyecek şu önerilerde bulundu:

1. SOĞUKTAN KORUNUN

Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi daha hassas olabilir. Bu nedenle kalın ama nefes alabilir kıyafetler tercih ederek, soğuk havanın doğrudan vücuda temasını engellemek gerekir. Özellikle baş, boyun, ayak ve eller gibi hassas bölgelerin korunması önemlidir.

2. GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Kış mevsiminde kapalı ve kalabalık alanlarda enfeksiyon riski artar. Grip (influenza) ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamak için bu gibi ortamlardan kaçınmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Elleri sık sık yıkamak ve hasta kişilerden uzak durmak koruyucu olacaktır. Ayrıca maske takmak da iyi bir önlem olacaktır.

3. DENGELİ BESLENİN

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek gerekir. C vitamini deposu turunçgiller, çinko içeren besinler ve bağışıklığı destekleyen probiyotik yiyecekler anne ve bebek sağlığı için faydalıdır.

4. SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Kışın susama hissi azalsa da vücudun su ihtiyacı devam eder. Yeterli miktarda su içmek hem annenin hem de bebeğin sağlığı için önemlidir. Ayrıca sıvı ihtiyacını karşılamak için ılık bitki çayları da tercih edilebilir. Ancak bu çayları tüketmeden önce doktora danışılmalıdır.

5. EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Soğuk havalar ve yağış, hareket etmeyi zorlaştırabilir. Ancak hamilelikte düzenli egzersiz hem anne adayının sağlığını korur hem de doğuma hazırlık sağlar. Kapalı alanlarda hafif tempolu yürüyüşler veya hamilelere özel yoga ve pilates gibi aktiviteler tercih edilebilir.

6. CİLT SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Kış aylarında soğuk hava cildi kurutabilir. Bu nedenle hamilelikte cilt sağlığı için nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle çatlak oluşumunu engellemek için doğal yağlar veya hamilelere uygun nemlendiriciler kullanılabilir.

7. D VİTAMİNİ ALIN

Kışın güneş ışığına maruz kalma durumu azaldığı için D vitamini eksikliği yaşanması mümkündür. Doktorun önerisiyle D vitamini takviyesi almak veya güneşli günlerde kısa yürüyüşler yapmak bu yönden faydalı olacaktır.

8. UYKU DÜZENİNİZİ SAĞLAYIN

Hamilelikte yeterli uyku almak anne adayının ve bebeğin sağlığı için önemlidir. Kış mevsiminde günlerin kısa olması ve kapalı hava uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak ve vücudu dinlendirmek için belirli bir uyku saatine uyulmalı ve bu durum rutin halie getirilmelidir.

9. DEPRESYONA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Kış ayları depresyona kapı aralayabilir. Sürekli soğuk ve kapalı hava, evde çok fazla vakit geçime zorunda kalmak, hamilelik dönemindeki duygusal değişikliklerle bir araya geldiğinde depresyona neden olabilir. Hafta sonları kısa seyahatlere çıkmak, temiz havada zaman geçirmek, aile ve arkadaş ortamları bir depresyonun gelişmesini engeller.

10. RUTİN KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

Soğuk hava nedeniyle dışarı çıkmak zor gelse de düzenli doktor kontrollerini aksatmamak gerekir. Kış aylarında anne ve bebeğin sağlığını kontrol altında tutmak için doktorun önerilerini dikkatle takip etmek önemlidir."

(İHA)