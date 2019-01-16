HABER

Kadın doktara şiddet! Yumruk atıp boğazını sıktı

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.01.2019 19:36 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın doktara şiddet! Yumruk atıp boğazını sıktı

Hasta yakını Mustafa F. (26) tartıştığı kadın doktora şiddet uyguladı.

YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Mustafa F. tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyla ilgili konuşan Uzman Dr. Nalan Uygur, "Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum" dedi. ( DHA)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Dünya bu haberi bekliyordu! Karar çıktıDünya bu haberi bekliyordu! Karar çıktı
Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor şiddet kadın

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...

Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

En güzel Cuma mesajları burada!

En güzel Cuma mesajları burada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda reddedildi

Dünya bu haberi bekliyordu! Karar çıktı

Ankara'da kuyumcu soygunu: 1 ölü!

Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...

HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı

HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi kapılarını açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.