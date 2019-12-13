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Kadın doktorda "ByLock" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında devlet hastanesinde çalışan bir kadın doktorun da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana’da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında devlet hastanesinde çalışan bir kadın doktorun da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi. Polis memuru kocası FETÖ’den cezaevinde bulunan kadının 3 ayrı telefonunda ByLock yüklü olduğu ve gruplar kurduğu belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında halen görevde olan polis ve bir devlet hastanesinde görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 11 Kasım günü şafak vakti 3 ilde eş zamanlı olarak zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Operasyonda, söz konusu şahısların evleri didik didik arandı.
Zanlılardan 14’ü gözaltına alındı. Zanlılar emniyette iki gün boyunca sorgulandı. Zanlılardan aralarında kadın doktorun da bulunduğu 8 kişinin telefonlarında ByLock kurulu olduğu belirlendi. Kocası polis memuruyken FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan kadının da 3 ayrı telefonda Bylock kullandığı ayrıca gruplar kurup burada ablalık yaptığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan zanlılar arasında askeri okulda okuyan öğrencilerin olduğu bu durumun ise terör örgütünün hala askeri okullara öğrenci sokmaya çalıştığı ve bunda da başarılı olduğunu gösterdiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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