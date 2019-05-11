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Kadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin dört bir yanında görev yapan 30 kadın doktor, ‘Hekimler Söylüyor’ adlı müzik albümünde buluştu.

Kadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştu

BURSA,(DHA) - TÜRKİYE’nin dört bir yanında görev yapan 30 kadın doktor, ‘Hekimler Söylüyor’ adlı müzik albümünde buluştu.
Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan ‘Hekim Şarkıları’ CD’sinin sanat yönetmenliğini Göksel Baktagir, Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan ‘Hekim Türküleri’ CD’sinin sanat yönetmenliğini ise Selçuk Murat Kızılateş yaptı. 36 eserden oluşan albümün yapımcılığını Ege Şafak Orpheus Yapım üstlendi. Proje koordinatörlüğünü Uzman Doktor Özlem Kaya’nın yaptığı albümde ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu da Ankara türküsünü hekimler ile birlikte seslendirdi. Albümün satış geliri, gençlerin eğitimine destek olmak için KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) gibi eğitim ve sağlık ile ilgili dernek ve vakıflara bağışlanacak.
İki video klibi Bursa’daki Kürekli Şelalesi ile Tuz Gölü’nde çekilen 2 CD ve içindeki 44 sayfa kitapçıktan oluşan albümün satış fiyatı 30 TL.
‘Hekimler Söylüyor’ adlı albüm 12 Mayıs Anneler Günü’nde müzik marketler ile tüm digital mecralarda dinleyicileriyle buluşacak.

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Kadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştuKadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştuKadın doktorlar, 'Hekimler söylüyor'da buluştu

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