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Kadın doktorun darp edildiği anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Samsun'da devlet hastanesinin acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Z.K., darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. İddianın ardından yürütülen soruşturma sonrası olay anının güvenlik kayıtları ortaya çıktı. Tutuklanan Gamze Kanık'ın (19), doktoru darp ettiği anların kamerada saniye saniye yer aldığı görüldü.

Sağlık personelllerinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., 23 Mart'ta şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN'

Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun" diyerek, bağırmaya başladı. İkili, doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze Kanık, doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.
Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze Kanık ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze Kanık tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Gamze Kanık'ın hastanede doktoru darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kanık'ın doktora saldırması ile görevliler ve acil servis doktorlarının araya girmesi yer alıyor. (DHA-İHA)

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