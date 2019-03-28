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Kadın dolandırıcılar uyanık market sahibine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kilis’te bir markette ’tırnakçılık’ yöntemi ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kadın, market sahibi kadının durumu fark etmesi üzerine kaçarak kayıplara karıştı.

Kilis’te bir markette ’tırnakçılık’ yöntemi ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kadın, market sahibi kadının durumu fark etmesi üzerine kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Habibe Kurt’un çalıştırdığı markete gelen 2 kadından biri sigara, diğeri de 2 tane gofret aldı. Market sahibine 200 TL verdikten sonra paranın üzerini alan kadınlar daha sonra 20 TL bozdurmak istedi. Bu esnada kadınlardan biri 100 TL’yi el çabukluğuyla cüzdanın altına aldı. Bu durumun farkına varan market sahibi Habibe Kurt, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan kadının cüzdanının altına gizlediği 100 TL’yi hızlı bir hamle ile geri aldı. Dolandırıcılar, hızla marketten ayrılarak kayıplara karıştı.
Habibe Kurt, geçen yıl da benzer şeyler yaşadıklarını ve yine dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu ifade etti. Kurt, bu tür dolandırıcılara karşı esnafların ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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