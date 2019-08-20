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Kadın dostu Büyükşehir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara’nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması yolunda adım adım ilerliyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Ankara’yı kadınlar için ayrıcalıklı kent yapma sözü her geçen gün gerçekleşiyor.Büyükşehir’e önemli görev“Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.Kadının kent yaşamı içerisinde aktif rol alabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı’ oldu.Dünyada örnek projelere imza atılacakAmman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nde alınan kararda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, teşkilatın 2019-2022 dönemi ombudsmanlığına seçilirken, Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin de eş başkanlığına seçildi.UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın tebrik ziyaretinde bulunduğu Başkan Yavaş’a, hem teşkilat hakkında hem de yeni dönemde planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Üç yıl boyunca ombudsmanlık görevini yürüterek söz sahibi olacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni projeler geliştirerek, MEWA Bölgesi’nde kadınların üretime ve karar alma süreçlerine katılması ve eğitim düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verecek.

Kadın dostu Büyükşehir

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ankara’nın kadınlar için ayrıcalıklı bir kent olması yolunda adım adım ilerliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Ankara’yı kadınlar için ayrıcalıklı kent yapma sözü her geçen gün gerçekleşiyor.
Büyükşehir’e önemli görev
“Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kadının kent yaşamı içerisinde aktif rol alabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı’ oldu.
Dünyada örnek projelere imza atılacak
Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nde alınan kararda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, teşkilatın 2019-2022 dönemi ombudsmanlığına seçilirken, Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin de eş başkanlığına seçildi.
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın tebrik ziyaretinde bulunduğu Başkan Yavaş’a, hem teşkilat hakkında hem de yeni dönemde planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Üç yıl boyunca ombudsmanlık görevini yürüterek söz sahibi olacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni projeler geliştirerek, MEWA Bölgesi’nde kadınların üretime ve karar alma süreçlerine katılması ve eğitim düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarını yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verecek.

Kadın dostu Büyükşehir

Kadın dostu Büyükşehir

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