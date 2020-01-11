HABER
  4. Kadın dostu hastanede anlamlı sergi

Kadın dostu hastanede anlamlı sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Üç boyutlu dekoratif tablo kursu kapsamında hazırlanan rölyef sergisi VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yoğun ilgi gördü.Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

Kadın dostu hastanede anlamlı sergi

Üç boyutlu dekoratif tablo kursu kapsamında hazırlanan rölyef sergisi VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yoğun ilgi gördü.
Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Şahin’in Osmangazi Halk Eğitim Merkezi ile yürüttüğü Okullar Hayat Olsun projesiyle hayata geçirilen üç boyutlu dekoratif tablo yapımı kursu kapsamında yılın ilk sergisi açıldı. Kağıttan Umuda Rölyef Sergisi’nde sunulan 28 eser ilgi gördü.
Yüzde 65 kadın çalışan oranıyla ’Kadın Dostu Hastane’ unvanını taşıdıklarını vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, “Kadın, hem evinde hem de işyerinde eşsiz katma değerler sağlar. Kadınlar, sağduyu ve empati konusunda her zaman bir adım öndedir. Gerek seminer gibi bilgilendirici çalışmalar, gerek kurum dışı yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla kadınlarımız ve yuvaları için yeni ufuklar açmaya kararlılıkla devam ederken katma değer sağlamak isteyen bu tür faaliyetlere de kapımızın ardına kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Öğretmen ve sağlıkçıların elinden "Su Kabağı" sanata dönüşüyorÖğretmen ve sağlıkçıların elinden "Su Kabağı" sanata dönüşüyor
İki çocuk annesi çok sevdiği bebeklerden para kazanıyorİki çocuk annesi çok sevdiği bebeklerden para kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.