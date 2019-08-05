Kadın dostu olma yolunda bir başkent

Yerel eşitlik eylem planını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla ilk kez gerçekleştirilen “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı”; Başkent’teki kadın üretici ve kooperatifleri ile sivil toplum kuruluşlarını ve belediyeleri bir araya getirdi.

Başkent kadın dostu kent adayı

Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliği ile düzenlenen çalıştay aracılığıyla Başkent’teki kadın kooperatiflerinin güçlenmesini amaçladıklarını söyleyen Başkan Yavaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için “kadın dostu kent” adaylığı için başvurduklarını ifade etti.

Yerel eşitlik eylem planı çerçevesinde kadınların üretime dahil edilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 150 bin aileye yardım ediyoruz ancak onlara zaten evlerinde ürettikleri şeyleri dışardan satın alıp vermenin bir çözüm olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda kart sistemine geçerek ve özellikle yardım yapacağımız miktarı o ailenin kadınlarına vermek suretiyle başlatmayı planlıyoruz. Çünkü evinin ihtiyacını kadından başka kimse bilemez. Yine bizim Sosyal İşler Daire Başkanlığımı yardım alan ailelerle ilgili eğitim çalışmasına da başladı. Meslek edindirme kurslarıyla birlikte artık ilerde yardım almamaları için neler yapılması gerekiyorsa gereken tedbirleri alıp görüşmelere başladılar. Çünkü insanların yardım alması, başkasının eline bakması değil, ne olursa olsun kendi kazandığı, alnının teriyle kazandığını harcamasından daha güzel bir şey olamaz.”

Beypazarı örneği

Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde kadın üreticileri destekleyerek, önemli bir model oluşturduklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Yer tahsisinden tutun ambalajına kadar yardım etmek suretiyle teşvik ettik kadınlarımızı. Turistlerin gelmeye başlamasıyla da kadınlarımızın daha hijyenik ve marka olması açısından Tarım Bakanlığı’nın da teşvikleriyle hem marka olup hem şirket kurup, her birinin imalathanesi olmasını, istihdam oluşturmalarını sağladık. Ben gözümle gördüm ki kadının elinin değdiği her şey bereketleniyor. Akşam satışlar bittiğinde ‘nasıldı bugün satışlar?’ diye sorduğumda onların mutlu gözlerle çok iyiydi başkanım demeleri, belki de dünyanın bütün servetlerinden daha değerli benim için. Dolayısıyla bunları yaşamış birisi olarak artık Ankara’da kadınlarımızın başkasının eline bakmasını istemiyoruz.”

Üreticilerle doğrudan temas doğrudan satış

Büyükşehir Belediyesi olarak pazarlamadan satışa kadar kadın kooperatiflerine destek olacaklarını ve aracılık yaparak ürünlerini satın alacaklarını belirten Başkan Yavaş, örnek projeleri incelediklerini de açıkladı:

“İzmir’e, Aydın’a görevli ekipleri göndererek, oradaki başarılı kooperatiflerin çalışmalarını bizzat yerinde incelettim. Bundan sonra gidip başka yerlerden bitki, ağaç ve çiçek almak istemiyoruz. İlçeler dahil merkezde istendiği takdirde alım garantisi vermek suretiyle, sözleşmeli üreticilik yapmak suretiyle kadınlarımızın üretmelerini sağlayıp, destekleyip, nakliye ücretlerini ödemeden direkt üreticiden alarak tüketiciye ulaştıracak bir ağ kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” Halk market yolda

Halk Ekmek yönetiminin görevi bırakmaması nedeniyle hayata geçirmeyi planladıkları projelerin geciktiğine de dikkat çeken Başkan Yavaş, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı:

“Halk Ekmek bugün görevi bıraksaydı biz Halk Ekmek’te sadece ekmek satmayacaktık. Sizlerin ürettiği ve kooperatiflerin üreteceği malları orada satmak suretiyle her birini birer zincir mağaza yapmak suretiyle, gerekirse markalaştıktan sonra bunları satmasını sağlayacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Büyük marketlerin vitrinlerinde de yer alacak şekilde bir organizasyon yapacağız. Yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretmesi ve bunları ‘Halk Market’ adı altında Ankara’nın her yerinde sattığını bir düşünün. İnşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. En başarılı çözümün bundan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. 5 yıllık dönemimiz içerisinde sizlerin elinden tutmak değil, sizlerle bir şeyleri başarmanın peşindeyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ sözü çok önemli. Bugün belki 19-20 kooperatifle toplandık ama gün gelecek 190 kooperatifle, 1900 kooperatifle bir araya geleceğimiz günler olacak.”