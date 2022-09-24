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  4. Kadın düşmanı incel hareketinin sıklıkla tecavüz içerikli paylaşım yaptığı ortaya çıktı

Kadın düşmanı incel hareketinin sıklıkla tecavüz içerikli paylaşım yaptığı ortaya çıktı

24.09.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber zorbalığı önlemek amacıyla izleme yapan bir sivil toplum kuruluşu, tamamı erkeklerden oluşan bir tartışma platformunda, tecavüz kelimesi üzerine çok sayıda paylaşım yapıldığını tespit etti. Platforma kadın üye alınmadığı ortaya çıkarken çoğunlukla, kendi istekleri dışında bekar olan erkeklerin yer aldığı ortaya çıktı.

Kadın düşmanı incel hareketinin sıklıkla tecavüz içerikli paylaşım yaptığı ortaya çıktı

Dijital Nefreti Önleme Merkezi (CCDH) isimli kuruluş, platformda 29 dakikada bir tecavüz içerikli bir paylaşım yapıldığını açıkladı.

Söz konusu platformda, kendi istekleri dışında bekar olan kişiler çoğunlukta bulunuyor.

İngilizce, involuntarily celibate (istemsizce bekar) kelimelerinden türeyen incel hareketi, kadın düşmanı görüşleriyle biliniyor.

CCDH’in hazırladığı raporda, teknoloji firmalarına bu soruna karşı daha etkin mücadele çağrısı yapılıyor.

KADIN ÜYELER KABUL EDİLMİYOR

Raporda, ismi gizli tutulan forum, yapılan araştırma kapsamında 18 ay boyunca izlendi ve bir milyondan fazla paylaşım analiz edildi. Sanal ortamda bu harekete ait en büyük grup olduğu belirtilen forumda 17 binden fazla üye yer alıyor, haftalık 2,6 milyon ziyaretçi topluyor. Kadınların üye olması kabul edilmiyor.

Araştırmacıların raporunda, incel topluluklarının şiddet içeren mesajları, son 10 yılda çoğu kadın 100 kişinin öldürülmesi veya yaralanması vakaları ile ilişkilendiriliyor.

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"TOPLU SALDIRI TEHDİDİ OLUŞTURUYORLAR"

Bir tanıma göre inceller, kadınları arzulamalarına karşın kendilerine cinsel partner bulamayan ve bu nedenle de kadınları suçlayan kişiler için kullanılıyor.

CCDH araştırmacıları, forumun izlemeye alındığı süreç içinde şiddet içerikli mesajların dozunun arttığını da tespit etti.

2021-2022 yılları arasında incel güdülü toplu katliam içeren mesajların yüzde 59 arttığı kaydediliyor.

İngiltere iç istihbarat örgütü MI5, incel hareketin çoğunlukla şiddete başvurmadığını ancak bazı saldırılarla ilişkilendirilebildiğini aktarıyor.

2014 yılında California’da Elliot Rodger isimli bir erkek, altı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Rodger geride bıraktığı 137 sayfalık mektupta, “cinsel olarak aktif olan herkesi cezalandırmak istediğini”, kadınlarla olan savaşın ikinci aşamasına geçilmesini istediğini yazmıştı.

Bu tür saldırıların kurbanlarının aileleri, incel toplulukları için harekete geçilmesi çağrısı yapıyor.

CCDH’in yöneticisi olan Imran Ahmed BBC’ye, “Incel hareketi üyeleri, hayatlarındaki kadınlara tehdit oldukları kadar, toplu saldırı tehdidi de oluşturuyor. Bu istikrarlı bir oluşum” diyor. Ahmed, incel oluşumu üyelerinin eylemlerine ‘yalnız kurt’ muamelesi yapılmaması gerektiğini de savunuyor:

“Bunlar münzevi kişiler değil. Dolaşım halinde olan bir topluluğun üyesiler. Üzerinde ciddi kafa yorulan bir ideolojinin temelini oluşturduğu bir inanç ve eylem sistemleri var.”

İngiltere’de güvenlik kurumları incel temelli inanışı ‘terörist ideoloji’ kapsamında henüz değerlendirmiyor.

Ancak İngiliz Terörle Mücadele Polisi Sözcüsü incel hareketin oluşturduğu tehdidin ciddiye alındığını söyledi ve “Elimizde bu tehdidi analiz edecek kaynaklar bulunuyor” dedi.

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RAPORDA NELER YER ALIYOR?

Raporda forum üyelerinden bazı kişilerin cinsel şiddete destek verdiği bulgusu da yer alıyor.

Yapılan analiz, tecavüzle ilgili olan paylaşımların çoğunun, suç olan bu eyleme destek veren nitelikte olduğunu ortaya koydu.

Aynı şekilde pedofili tartışmalarında da katılımcıların yüzde 53’ü destek veren grupta yer aldı.

Rapor aynı zamanda teknoloji firmalarına da incel sitelerine platform verilmemesi çağrısında bulunuyor.

Google’a arama motorlarından bu gruplara ait siteleri bulunamaz hale getirmesi, YouTube’dan platformları kapatması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz şiddet
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