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"Kadın El Emeği Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Festivalde 120 kadın, evlerinde ürettikleri takıdan örgüye, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden bebeklere kadar pek çok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu - Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: - "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ile yaptıklarını bir haftalık festivalde değerlendirelim, satışa sunalım istedik. Kadınlarımız hem biraz gelir elde etsin hem de sosyalleşsin diye böyle bir festival düzenledik"

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu "Kadın El Emeği Festivali" başladı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışını, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ile yaptı.

Açılışta konuşan Bahadır, göreve geldiklerinde kadınların el emeğini değerlendirme sözü verdiklerini, bunun ilk adımı olarak da festivali düzenlediklerini belirterek, "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ile yaptıklarını bir haftalık festivalde değerlendirelim, satışa sunalım istedik. Kadınlarımız hem biraz gelir elde etsin hem de sosyalleşsin diye böyle bir festival düzenledik. Güzel bir festival olacak. Artık kadınlarımız evden çıksın, bilgi, görgü ve becerilerini artırsın istiyoruz." diye konuştu.

Bahadır, kadına karşı şiddet konusuna değinerek, "Bizim kültürümüz, dinimiz ve geleneğimizde kadına el kaldırmak yok." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ise festivalde kadınların ürettiklerini satarak, el emeklerini üretime dönüştüreceklerini ifade ederek, "Üretim kaliteye, kalite markaya dönüşecek ve böylece bir ışık oluşacak." değerlendirmesini yaptı.

- Festival 15 Eylül'e kadar sürecek

Festivalde 120 kadın, evlerinde ürettikleri takıdan örgüye, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden bebeklere kadar pek çok ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kadınların, her gün 17.00'den 23.00'e kadar satış yapacağı etkinlik
boyunca, her akşam saat 20.00'den itibaren kukla oyunları ve sihirbaz gösterileri de çocuklarla buluşacak.

Satışlardan elde edilecek gelirin tamamının kadınlara kalacağı festival, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalin kapanışında ise Tuğçe Kandemir konser verecek.

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Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Kadın El Emeği Festivali

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