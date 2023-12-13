Kadın elbisesi giydirdiler, dayak atıp oynattılar! İşkence anlarını bir de canlı yayınladılar

Kütahya'da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.