Kadın elbisesi giydirdiler, dayak atıp oynattılar! İşkence anlarını bir de canlı yayınladılar
Mynet Haber
1 saat önce
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Kütahya'da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.
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