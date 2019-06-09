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’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni" bu yıl 3’üncü kez düzenleyecek.

’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Kadın Emeği Festivali’ni" bu yıl 3’üncü kez düzenleyecek. 28 Haziran’da başlayacak festivalin açılış konserinde sanatçı Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. Yaklaşık 500 kadının el emeği ürünlerini gelenlerin beğenisine sunacağı festivalin kapanışı ise son dönemin popüler isimlerinden Kalben ile olacak.
Çankaya Belediyesi “Kadın Emeği Festivalini" bu yıl 3’üncü kez düzenleyecek. Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi, var olan eşitsizliklerin giderilmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacını taşıyan festival, 28 Haziran’da başlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 500 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak.

Tüm gelir kadınlara
Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak. 28 Haziran Cuma 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 16.00’da düzenlenecek Ezgi Eyüboğlu konseriyle devam edecek. Saat 20.00’de ise Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak.

Kapanış Kalben’le
29 Haziran Cumartesi saat 12.00’de festival etkinlikleriyle başlayacak gün, 13.30’da Canan Anderson, 16.30’da İstanbul Girls Orkestra ve 20.00’de Serenad Bağcan konserleriyle devam edecek. Festivalin son günü, (30 Haziran Pazar) saat 12.00’de başlayacak etkinlikler, 13.30’da İlknur Yakupoğlu, 16.30’da Ankara Modern Orkestrası ve 20.00’de Kalben konseri ile sona erecek.

’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak

’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak

’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener konseriyle başlayacak

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