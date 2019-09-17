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Kadın emeğiyle toplanan kuşburnu, marmelat olarak sofraya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kadınlar, arazide yetişen ağaçlardan uzun uğraşlar sonucu topladığı kuşburnu meyvesinin marmelatını yapıp satıyor.

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kadınlar, arazide yetişen ağaçlardan uzun uğraşlar sonucu topladığı kuşburnu meyvesinin marmelatını yapıp satıyor. Doğal olması nedeniyle ilgi gören kuşburnu marmelatı, kadınlara gelir sağlıyor.

Suşehri'de kırsal bölgelerden toplanan kuşburnudan yapılan marmelatı ilçedeki kadınların geçim kaynağı oldu. İlçede yaşayan kadınlar, imece usulü dağda uzun uğraşlar sonucu topladıkları kuşburnunu yıkayıp ardından kazanlarda kaynatıyor. Daha sonra ezilen kuşburnular elekten geçirilip, ayıklanıyor. Ardından tekrar kaynatılarak marmelat halini alıyor. Kuşburnu marmelatı kavanozlara konulup satışa hazır hale geliyor. Tamamen doğal olan ve kilosu 30 TL'den satılan marmelatlar yörede ilgi görüyor.

'YAPIMI ZAHMETLİ AMA HER DERDE DEVA'

30 yıldır ilçe merkezinde kuşburnu marmelatı yapan ve son 5 yıldır da bu şekilde geçimini sağlayan Arife Kurnaz, hazırlanışı hakkında bilgi verdi. Kuşburnuları dikenli dallardan güçlükle topladıklarını belirten Kurnaz, "Topladığımız kuşburnuları seçiyoruz ve su ile yıkıyoruz. Yıkadığımız kuşburnuları kazanlarda kaynatıyoruz. Sonrasında soğutuyoruz ve ezme işlemine geçiyoruz. Komşularımızla beraber kuşburnuları eleklerde eziyoruz. Ezme işleminden sonra çıkan şireyi ince eleklerden geçiriyoruz. Bunun zahmeti çok ama doğal ve her derde devadır. Ezdiğimiz kuşburnuların şirelerini bir kovada topluyoruz. Bu işlem topladığımız tüm kuşburnular bitene kadar devam ediyor. Kurduğumuz kazanlara kovalardaki şireleri döküyoruz ve bir saat kadar kaynatıyoruz. Böylece kuşburnu marmelatımız hazır hale geliyor. Ardından şişeleme işlemine geçiyoruz. Ben uzun yıllardır kuşburnu yapıyorum. Her yıl bu mevsimde kuşburnuları yapıp bir kısmını kendimize ayırıp geri kalanını ise satıyoruz. Kilosunu 30 TL'den veriyoruz. Mevsimi geldiğinde yaklaşık 500-600 kilogram kuşburnu topluyoruz. Yaptığımız ürünleri aramızda eşit şekilde paylaştıktan sonra satışa sunuyoruz" dedi.

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