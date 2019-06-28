HABER

Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kadın, erkek ve çocukların taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı.

Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu

Şanlıurfa’da kadın, erkek ve çocukların taşlı sopalı kavgası kameralara yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kavgada eline sopayı alan birbirine saldırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, geçimlerini düğünlerde davul çalarak sağlayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya kadın ve çocuklar da katıldı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandıGöçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.