Kadın fırın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta açtıkları fırında etli pide, katmer, çörek, pide ve köy ekmeği gibi yöreye özgü ürünler üreten Huriye Kızıl ile eltisi Hacer Kızıl, erkeklere taş çıkartıyor. Kentte bir pide fırınında ilk kez kadın çalışan görenler önce şaşırırıyor, ancak bir süre sonra duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

İstanbul'da 4 yıl önce bir pide fırınında 2 ay çalışan evli ve 4 çocuk annesi Huriye Kızıl (30), şimdilerde yaşadığı Sivas'ta 3 ay önce pide fırını açmaya karar verdi. Kızıl, eltisi Hacer Kızıl (35) ile birlikte Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde bir dükkan açtı. Fırında birlikte çalışan iki eltinin çıraklığını ise Huriye Kızıl'ın 7'nci sınıfa giden kızı Sultan Kızıl (11) yapıyor. 2 elti açtıkları fırında Sivas'a özgü etli pide, katmer, çörek, pide ve köy ekmeği yaparak müşterilerinin beğenisine sunuyor.

'KENDİME GÜVENDİM'

2 aylık bir tecrübeyle fırın açmaya karar verdiğini belirten Huriye Kızıl, "Ev hanımıydım. Çocukluğumdan beri ev ekmeği yapıyordum. 2 ay İstanbul'da bir fırında çalışmıştım. O tecrübe benim bu fırını açmama vesile oldu. İstanbul'da 4 sene önce çalışmıştım. 2 aylık tecrübem burada dört dörtlük fırın açmamı sağladı. 4 yıl geçmesine rağmen o becerimi kaybetmedim. Kendime güvendim, kardeşimin desteği ile fırını açmaya karar verdik. Çok fazla talep görüyoruz. Katmerimi, çöreğimi uzaklardan gelip alıyorlar. Etli pidelerimizi çok beğeniyorlar. İşimiz çok güzel. Yurt dışına kadar gönderiyoruz. Bu işi erkeklere bırakmamamız lazım. Çok beğeniyorlar. Şimdiye kadar hiç olumsuz bir tepki görmedik. Her gelen iltifat edip gidiyor. İşimizden de çok memnunuz. Allah izin verirse uzun süre gidecek inşallah." dedi.

'KIZIM DA USTA OLDU'

Kızı Sultan'ın da kendisini izleyerek bütün işi öğrendiğini belirten Huriye Kızıl, "Eltimle beraber çalışıyoruz. 3 kadın çalışıyorduk, ablam vardı. Rahatsızlanıp çıkınca ikimiz kaldık. Arada kızım geliyor, yardım ediyor. Eşimi de soktuk işin içine parke ustalığından hamur ustası oldu şimdi. Onla birlikte çalışıyoruz. Kızım da bize baka baka öğrendi. Usta gibi çalışıyor, ama küçük olduğu için çok da işin içine sokmak istemiyoruz. Bir de buranın zorluğunu görünce okumayı daha çok istiyor. İşin zorluğu işi bilene zor gelmiyor. Sadece yoğun çalışıyoruz. Hafta sonu iznimiz bile yok" ifadelerini kullandı.

'KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK NE GÜZEL'

Huriye Kızıl'ın eltisi ve iş ortağı Hacer Kızıl ise, "Çok memnunuz aile ortamında çalışıyoruz. Kaynımla, eltimin kardeşiyle, eltimle çalışıyoruz. Ayrıca sigortamızın olması da çok iyi bir şey. Evde oturmaktansa burada çalışması daha iyi. Alıştık, eve para götürmek, eşine muhtaç olmamak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ne güzel bir şey. Buraya gelenler çok beğeniyor. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar memnun olduklarını söylüyorlar. Severek yapıyoruz bu işi yoruluyoruz ama, değiyor" diye konuştu.

Fırına gelen müşteriler de durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek pidelerinin çok güzel olduklarını söyledi.