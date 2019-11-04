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Kadın futbolculardan şiddete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de 8 Kasım Cuma günü Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 8 Kasım Cuma günü Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi kadın milli futbolcular, yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi.
Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Bornova Doğanlar'da bulunan Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek. Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek. Büyük buluşmanın heyecanını yaşayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Doğanlar Stadı'nın ilk defa bir milli takımın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını, Kadın Milli Takımı'nın bu maçı ilçede oynamasının kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. İzmirlileri ve sporsever kadınları tribünlere davet eden Mustafa İduğ, karşılaşmaya özellikle kadınların ilgi göstereceğine inandıklarını kaydetti. Kadınların, her işi yapabileceğini, oynanacak maçta herkese göstermek istediklerini anlatan İduğ, "Çok iyi bir organizasyon olacak. İzmir olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı öne çıkarmak istiyoruz. 8 Kasım da o günlerden biri olacak. Kadın her işi yapabilir, her mesleği yapabilir. 8 Kasım'da tribünlerin tamamında kadın seyircilerin olacağını göreceksiniz. Çok büyük destek var" dedi.
'SAHAYA BU KEZ KADINLAR İÇİN ÇIKACAĞIZ'
Kadın (A) Milli Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar (19), 3 yıldır takımda olduğunu belirterek, maçın İzmir'de oynanmasını sağladığını belirttiği Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür etti. 8 Kasım'da, sahada hem galip gelmek hem de kadına verilen önemi göstermek için mücadele edeceklerini ifade eden Kader Hançar, "Kadının her şeyi yapabileceğini göstereceğiz. Bu sahaya kadınlar için çıkacağız. Onların hakları için savaşacağız. Kadınların değerli olduğunu göstereceğiz" diye konuştu. 3 yıldır takımda olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevinç Çorlu (28) da, futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını, toplumdaki bu algıyı o gün yıkacaklarını belirterek, "Kadınların da bu işi yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Herkesin bu maça gelmesini istiyoruz. Kadınlarımızı tribünlere bekliyoruz. Biz kadın olarak daha özgürce yaşamak istiyoruz" dedi. Bir yıldır takımda olan milli futbolculardan Birgül Sadıkoğlu (19) ise, "Kadınlara yönelik şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. O nedenle kadınlarımızı tribüne bekliyoruz. Kadın istediğinde her şeyi yapabilir. Biz de sahada kadın hakları için mücadele edeceğiz. Herkese bunu göstereceğiz. Kadınların da bize destek vermesini istiyoruz. Onları burada görmek bize güç verecek" dedi.
Oyuncular ve Başkan İduğ, 8 Kasım Cuma tüm kadınların tribünlerden takıma destek vermesini istedi.

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