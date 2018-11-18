Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle oto bakımcı oldu

Kendini sürekli geliştirmeye çalıştığını belirten Duran, "İŞKUR'un açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Aslında kursa giderken iş yeri açma hedefim yoktu. Ama çalıştığım firma kapanınca KOSGEB desteğiyle kendi iş yerimi açmaya karar verdim." diye konuştu.

KEMAL ÖNDER DEMİRKOLLU - Karaman'da oto bakım servisinde çalışan 40 yaşındaki Öznur Duran, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle oto bakım ve ekspertiz alanında kendi iş yerini kurdu.

İlk önce yedek parça dükkanı açmak istediğini, fakat çok fazla sermeye gerektiği için vazgeçtiğini anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Çalıştığım firma ekspertiz işi ile de uğraşıyordu. Karaman'da bu işi yapan tek firmaydı. İşe başlarken önce Karaman'daki araç sayısını araştırdım. Otomotiv sektörü şu anda en iyi sektörlerden biri. Ben bu işi yapabilirim dedim. Babam da destek verdi, bu iş yerini açtık. Yanıma yetişmiş tecrübeli elemanlar aldım. İkinci el araçların kontrollerini yapıyoruz. Kaporta, boya, mekanik kontrol, elektronik arıza hizmeti veriyoruz."

- "Bu sektörde çalışan tek iş yeri sahibi kadın benim"

Duran, bir kadın olarak sanayide çalışmanın zorlukları olduğuna işaret ederek, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Dükkanı açtığımda olup olmayacağı konusunda endişelerim vardı. Ama ben şanslıydım, çünkü sanayiyi tanıyordum. Zaten kendime güveniyordum, işi de biliyordum. Bir iş yeri açarken maddi ve manevi zorluklar çekiliyor. Ama geri dönüşü çok güzel oldu. Çevremdeki esnaf arkadaşlar destek oldu. Bize iş gönderdiler. İlk başta araçlara bindiğim zaman müşteriler 'siz mi bakacaksınız’ diyorlardı. Artık alıştılar hatta 'kadınlar daha çok inceler, kadınların işlerine daha çok güveniyoruz' demeye başladılar. Karaman'da bu sektörde çalışan tek iş yeri sahibi kadın benim."