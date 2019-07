Kadın girişimci, profesyonel yöneticiliği bıraktı, açtığı restoranda yüzlerce kişiyi doyuruyor

Profesyonel iş hayatını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan Fulya Toy, Bursa OSB’de açtığı lezzet durağında özel tariflerini konuklarıyla paylaşıyor.

Aile şirketinde uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapan Fulya Toy, 2017 yılında Bursa OSB’de açtığı kafe ve restoran ile hizmet sektörüne adım attı. Eşi ve iki oğlunun da desteğini alarak girişimcilik serüvenine başladığını belirten Fulya Toy, hizmet sektöründe faaliyet göstermenin, hele de farklı damak zevklerine hitap edebilmenin zorluğuna işaret ederek, “Mutfağı çok seviyorum. Böyle bir işletme açmak hep hayalimdi. Tüm zorluklarını bilmeme rağmen keyif alarak yapacağımı bildiğim için bir anlamda gözümü kararttım ve başladım. Önemli olan işinizi severek yapmak ve işinizin başında durmak. Bu yıl 3’üncü yılımız. Önce pastane bölümüne ağırlık vermiştik, ancak talep olunca yemek servisine de başladık. Özellikle OSB’den ve OSB’ye hizmet veren bankalar gibi kuruluşlardan konuklarımız oluyor. Ayrıca sanayi kuruluşlarına iş ziyaretinde bulunan çok sayıda yabancı konuğumuz da bizi tercih ediyor. İşini seven iyi bir ekibimiz var” dedi.

Anne poğaçaları ve brownilerle sürpriz lezzetler

Her gün mayalı ürünler, kahvaltılar, nefis yumurtalı ekmek kokularıyla sabah 7’de kapılarını açtıklarını kaydeden Toy, yoğun bir güne sağlıklı başlamak isteyen pek çok kişinin ilk durağı olmaktan mutluluk duyduklarını anlattı. Günün ilerleyen saatlerinde 15 çeşit ev yemeği ile ziyaretçilerini ağırladıklarını aktaran Fulya Toy şu bilgileri verdi:

“Mayalı ürünlerimiz, pişi ve yumurtalı ekmeğimiz özellikle sabahları iş yoğunluğuna başlamadan önce en fazla tercih edilen ürünlerimiz. Günün ilerleyen saatleri için zeytin yağlı ağırlıklı yemekler ile tava yemeklerimiz var. Her gün ayrıca alacarte servisimiz de bulunuyor. Burada da makarna, soğuk sandviç, salata gibi öğünler tercih ediliyor. Ziyaretçilerimizin taleplerine göre istenen yemekleri de sunuyoruz. Özel bir tarif ile limonatamızı kendimiz yapıyoruz. En çok tercih edilen ürünlerimizden olan sütlü tatlılarımızı da burada yapıyoruz.”

Fulya Toy’un misafirlerine küçük sürprizleri de oluyor. Bunlar arasında anne poğaçaları ve browniler yer alıyor.