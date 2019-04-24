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'Kadın girişimci sayısında 65 ülke arasında sondan 5'inciyiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

YAŞAR Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kadın Girişimciliği Paneli'nde konuşan İşletme Bölümü Başkanı Prof.

'Kadın girişimci sayısında 65 ülke arasında sondan 5'inciyiz'

İZMİR, (DHA) - YAŞAR Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kadın Girişimciliği Paneli'nde konuşan İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, Türkiye'de son 10 yılda kadın girişimci sayısındaki artışa dikkat çekti. Türkiye'de kadın girişimcilerin, kardan çok sosyal itibara önem verdiklerini belirten Pırnar, "Türkiye'de 2006- 2008 yıllarında her 100 kadından yaklaşık 3'ü girişimci olurken, bu sayı 2013- 2016 yıllarında yaklaşık 9'a yükseldi. Ancak dünyaya baktığımızda, kadın girişimci sayısında 65 ülke arasında sondan 5'inciyiz. Bu konuda almamız gereken daha çok yol var" dedi.
LİYAKAT (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) Girişim Okulu, Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi ile Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nün katkılarıyla 'Kadın girişimciliği' teması ile Selçuk Yaşar Kampüsü'nde panel gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü LİYAKAT Proje Komite Başkanı Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in üstlendiği panele LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, Prof. Dr. İge Pırnar, Anaokulları Zinciri Kurucusu Eğitimci Dilek Soylu, Şef ve Yazar Selin Ekim, Tasarımcı ve Marka Sahibi Nur Karaata konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye'deki kadın girişimci profili hakkında bilgiler veren konuşan Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, "Ülkemizde, girişimci iş kadınlarının yarısından fazlası ticaret sektöründe yer alıyor ve 30-39 yaş dilimi arasında bulunuyor. Yarısına yakını lise mezunu. Genellikle kentlerde yaşıyorlar. Kendine güvenli, cesaretli ve sabırlı yapıda olduklarını belirtiyorlar. İşlerini kurmadan önce erkeklere göre daha deneyimliler. İşlerini kurduktan sonra ise erkeklere göre o iş için haftada daha az zaman ayırıyorlar. Erkek girişimcilerle karşılaştırıldığında kardan çok sosyal itibara önem veriyorlar. Risk almada erkek girişimcilere göre daha temkinliler" dedi.
'HİZMET SEKTÖRÜNDE VARLIK GÖSTERİYORLAR'
Türkiye'de işveren ve kendi hesabına çalışan kadınların çoğunlukla 1- 4 kişinin çalıştığı mikro ölçekli iş yerlerine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Pırnar, kadınların daha çok hizmet sektöründe varlık gösterdiğine değindi. Pırnar, "Kadınlarımız daha küçük ve daha rutin iş alanlarında iş kuruyorlar. Bir çalışmada bunun nedeninin çevresel engeller olduğu belirtilmiş. Erkek girişimciler genellikle imalat, ithalat, ileri teknoloji ve inşaat alanlarında kadın girişimciler ise perakende ticaret ile sağlık, eğitim, turizm ve yiyecek- içecek gibi hizmet sektöründe yoğunlaşmış gözüküyor" diye konuştu.
'BAŞARI ALTIN TEPSİDE SUNULMUYOR'
Erkek egemen iş yaşamında nasıl başarıya ulaştığını anlatan LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi de gençlere seslendi. İş yaşamının yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesinde liderlik yapan, özellikle de gençler, kadınlar, eğitim, çevre ve sağlık konularına yönelik projeler oluşturan Eskinazi, "Henüz üniversite öğrencisi iken girdiğim iş yerimde sekreterlik, ambar şefliği, fabrika müdürlüğü gibi çok farklı pozisyonlarda görev yaptım. Eczacılık fakültesi mezunu olmama rağmen sanayi sektörüne olan büyük tutkum her zaman ağır bastı ve bu yönde yol aldım. Elbette erkek egemen bir yaşamın içinde tökezlediğim de düştüğüm de oldu ama ben hep önüme bakarak ilerlemeyi tercih ettim. Buradan özellikle gençlere seslenmek isterim. Yaptığınız iş ne olursa olsun öncelikle severek yapmak ve o işi çok iyi öğrenmek lazım. Ben başarılı oldum çünkü işi en küçük detaylarına kadar öğrendim. Başarı insana hiçbir zaman altın tepside sunulmuyor. Hiçbir işi hor görmeden, aklınızla ilerlemek en doğru yol" dedi.

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'Kadın girişimci sayısında 65 ülke arasında sondan 5'inciyiz'

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