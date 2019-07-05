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Kadın girişimciler parkın işletmesini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde oturan girişimci Şerife Erdem (37), kızı ve yakın arkadaşıyla kiraladığı belediye parkını işletiyor.

Kadın girişimciler parkın işletmesini aldı

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesinde oturan girişimci Şerife Erdem (37), kızı ve yakın arkadaşıyla kiraladığı belediye parkını işletiyor. Parka gelen misafirlerle tek tek ilgilenen kadınlar, parkın temizliğini de yapıyor.
Kızılören yakınlarında Akdağ eteklerinde bulunan ormanlık alandaki belediyeye ait Yusuf Canlı Parkı'nı, Şerife Erdem, kızı Melike Satı Erdem (15) ve arkadaşı Hacer Çalışkan (36) birlikte işletiyor. Sabah erken saatlerde parkı açan 3 kadın önce temizlik yapıyor. Ardından hamur açarak gözleme yapan kadınlar, tost, gözleme ve sacın yanı sıra çeşitli ev yemeklerini yaparak, parka gelen misafirlere servis ediyor. Parkın temizliğine ve bakımına da dikkat eden kadınlar, misafirlerle tek tek ilgileniyor. Başka eleman ve yardımcı çalıştırmayan kadınlar bir ayı aşkın süredir parkı işletiyor.
'HER GELEN FARKI GÖRÜYOR'
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, kuş sesleri arasında çamların içinde zaman geçirmenin, yayla havasını hissetmenin harika bir duygu olduğunu belirterek, "Bu sezon farklı bir şey yaptık. Bu güzel alana kadın işletmeci bir kardeşimiz talip oldu. Kendi ailesiyle çocuklarıyla çok samimi bir arkadaşıyla dediler ki 'Biz başarırız.' Yaklaşık bir aydır faaliyet yapıyorlar. Her gelen farkı gözüyle görüyor. İnşallah kadın elinin değdiği bu alan Sandıklı ve Dinar çevresinde bütün herkesin parmakla gösterebileceği, insanların çoluk çocuğuyla istirahat edebileceği, çeşitli yemek tercihlerini yiyebileceği hoş bir alan olacak. Kadının samimiyeti, hijyene verdiği önem, bunu bir arkadaşıyla yapıyor olması dostluğun önemi ve çocukları ile yapıyor olması bir aile işletmesinin güzelliğini gösterecektir. Burası en kısa zamanda gıptayla bakılan bir yer olacaktır" dedi.
'BİR KADIN ELİ DEĞSİN İSTEDİM'
Şerife Erdem, daha önce çalıştırdığı fırında eşine yardım ettiğini belirterek, "Fırında çalışırken, yöresel yemekler yaparken 'Neden ben başka bir şey yapamayayım?' diye düşündüğümde bu park aklıma geldi. Hem bu piknik alanı değerlensin hem de bir kadın eli değsin istedim, Kızılören'imiz canlansın. Kadınların da neler başarabileceklerini görsünler istedim" diye konuştu.
'BİR ERKEK BÖYLE YAPAMAZDI'
Eşiyle tatil için geldikleri Kızılören'de parkı çok beğendiğini söyleyen İsa Akar (34), "Kadın eli değdiği belli. Çevreye baktığınız zaman saksılarda rengarenk çiçekler, yiyecekler lezzetli. Ailenle oturulabilecek bir ortam. Açık söyleyeyim bir erkek bu kadar yapamazdı" dedi.

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Kadın girişimciler parkın işletmesini aldıKadın girişimciler parkın işletmesini aldıKadın girişimciler parkın işletmesini aldıKadın girişimciler parkın işletmesini aldı

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