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Kadın girişimciler Yüksekova'da işletmeleri gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, Yüksekova ilçesinde işletmeleri gezerek bilgi aldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, Yüksekova ilçesinde işletmeleri gezerek bilgi aldı.

'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, iş hayatına hazırlanıyor. Verilen kurslarla meslek edinen, kadınlar, Yüksekova’daki birkaç işletmeyi gezerek bilgi aldı. Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, "Bir yıldır hazırlıkları süren, eğitim modüleri hazırlanan bir proje, iş hayatına hazırlan girişimci kadınlara bu alanda eğitimler verip, destekli bir eğitim programı sunuyoruz. Mesleki eğitim dersleri ile bütünleşerek Hakkari’de ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin projelendireceği bir proje, kadınların kendi sosyal yaşamında kişisel gelişiminde destek olacak eğitimlerinde yer alacağı bir proje olarak tasarlanmıştır" dedi.

Hakkari Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı projeye birçok kamu kurumu ve STK'nın de destek verdiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Firdevs, "Aynı zamanda İsviçre Büyükelçiliği'nin de belirli bir desteği yer alıyor. Bizim bugün buraya gelmemizdeki amacımız, kadınlara işletmecileri gezdirmek işletmenin ne olduğu ve bir işletme kurarlarsa ilerde kafalarında bir şeylerin canlanması için bu işletmelerin gezmelerini planladık" dedi.

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