Çarşamba Kadın Çiftçileri Derneği Başkanı Mükafat Doğan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın çiftçileri kalkındırmak için birkaç ay önce dernek kurduklarını söyledi.

Ovada çiftçilik yapanları organik tarıma teşvik etmek isteyen kadın girişimciler, turşu ve reçel üretimi için aldıkları sebze ve meyveleri önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün gıda laboratuvarında analiz ettiriyor.

Türkiye'nin önemli ovaları arasında yer alan Çarşamba Ovası'nın ürünlerini değerlendirmek isteyen ev hanımlarının kurduğu Çarşamba Kadın Çiftçileri Derneği üyeleri, ilçede yetiştirilen sebze ve meyvelerden turşu ve reçel yapıyor.

Kadın çiftçilerin ürünlerini değerlendirdiklerini anlatan Gümüş, "Amacımız çiftçi kadınlarımızın doğal, ilaçsız ürettikleri ürünleri turşu ve reçel yaparak halkımıza sunmak. Dernek olarak kadınlarımızın kazanmasını sağlarken hem de vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler yemesini hedefledik. Bunu da başardığımıza inanıyorum çünkü insanlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Doğal üretim için kadın çiftçilere önemli görev düştüğüne dikkati çeken Gümüş, şöyle devam etti:

"Kadın çiftçilerimiz bizim doğal üretim yapmamız için ekim alanlarını ayarlıyor. Hayvan gübresi kullanıyor, yetiştirdikleri bitkilerde ilaç kullanmıyorlar. Ürünleri alırken gıda laboratuvarlarında bilimsel analiz yaptırıyoruz. Tahlilsiz hiçbir ürün kabul etmiyoruz. Bizim amacımız sağlık. Tüm ürünlerimizde de cam kavanoz kullanıyoruz. Kesinlikle plastik kullanmıyoruz."

- Çarşamba Ovası'nın ürünlerini tercih ediyorlar

Gümüş, turşu ve reçel yapımı için sadece Çarşamba Ovası'nda yetişen ürünleri tercih ettiklerini vurgulayarak, "Farklı yerde yetiştirilmiş ürünleri almıyoruz çünkü buradaki kadın çiftçilerimizi kalkındırmak için uğraşıyoruz. 25 çeşit turşu, 15 çeşit reçel yapıyoruz. Bunun yanı sıra yine Çarşamba ilçesine has yapılan unlu gıdalar ile buradaki besi hayvanlarının sütünü değerlendirmek için peynir ve süt çökeleği de hazırlıyoruz." diye konuştu.