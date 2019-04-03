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'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 13.'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

‘Hayata Dair’ temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser 2-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak. İşte yarışmada derece alan fotoğraflar....

İşte yarışmayı kazanan fotoğraflar

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
'Sisler Arasında' Fotoğraf: Zehra Çöplü

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
'Sevgi' Fotoğraf: Gülten Ünal

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
'Çiftçinin Altını' Fotoğraf: Emel Akar

MANSİYON ÖDÜLÜ

MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Dilek Uyar

MANSİYON ÖDÜLÜ

MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Nüket Uluç

MANSİYON ÖDÜLÜ

MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Sibel Yıldırım
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Fotoğraf Yarışması Kadın Gözüyle Hayattan Kareler

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