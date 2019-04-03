'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

‘Hayata Dair’ temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser 2-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak. İşte yarışmada derece alan fotoğraflar....
İşte yarışmayı kazanan fotoğraflar
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
'Sisler Arasında'
Fotoğraf: Zehra Çöplü
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
'Sevgi'
Fotoğraf: Gülten Ünal
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
'Çiftçinin Altını'
Fotoğraf: Emel Akar
MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Dilek Uyar
MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Nüket Uluç
MANSİYON ÖDÜLÜ
Fotoğraf: Sibel Yıldırım
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