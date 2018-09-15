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Kadın grişimci krediyle tamirci dükkanı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'de hemşire Filiz Sarıgöz (59), emekli olduktan sonra kayınpederinin mesleği olan deri ve ayakkabı tamirciliği yapmak istedi.

Aslı DURAN- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA, (DHA) ANTALYA'de hemşire Filiz Sarıgöz (59), emekli olduktan sonra kayınpederinin mesleği olan deri ve ayakkabı tamirciliği yapmak istedi. Bu sırada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna katılarak yüzde 80 destek aldı. Ailesinin de yalnız bırakmadığı kadın, 2 yıldır deri boyama, ayakkabı tamirciliği, cüzdan, çanta ve valiz gibi ürünlerinin bakım ve onarım işlerini yapıyor. Girişimci Filiz Sarıgöz, hemşirelikten emekli olduktan sonra boş kalmak yerine kayınpederinin mesleği olan ayakkabı ve deri tamirciliği yapmak istedi. Bu düşüncesini ailesiyle paylaşarak onların da desteğini alan Sarıgöz, televizyonda yayınlanan bir haberde kadın girişimcinin KOSGEB'den destek aldığını gördükten sonra harekete geçti. KOSGEB'in bu tür girişimciliğe hibe ve kredi verdiğini öğrenen Filiz Sarıgöz, 10 günlük girişimcilik kursunun sonunda yüzde 80 oranında hibe desteği almaya hak kazandı. Bunun üzerine Lara'da deri ve ayakkabı tamirciliği dükkanı açan Sarıgöz, yıllar önce vefat eden babasının mesleğini yürütmeye başladı. 'BU ERKEK İŞİ' DEDİLER Etrafındaki insanların ?Sen bu işi yapamazsın, bu erkek işi demesine karşı hırslanan Filiz Sarıgöz, ?Baba mesleğim olduğu için el yatkınlığım vardı. Kimsenin ne dediğine kulak asmadan, bu işe başladım. Kendime güvendim, ailemin desteğini aldım dedi. EN BÜYÜK YARDIMCISI EŞİ Girişimci kadının her zaman yanında olan en büyük destekçisi aynı yaştaki eşi Sabahattin Sarıgöz, ?Evrak işlemlerini ben takip ediyorum. Aynı zamanda deri boyama gibi ağır işleri yapıyorum. Müşterilerden gelen tepkiler çok olumlu diye konuştu. KOSGEB İl Müdürü Şükrü Mısırlı, girişimcilik eğitimlerine devam ettiklerini, kendi işlerini kurmak isteyen girişimcilere eğitim düzenlediklerini ve bu eğitimi tamamlayarak KOSGEB'in desteklediği sektörlerden birinde 50 bin Türk Lirası hibe, 100 bin Türk Lirası'na kadar da sıfır faizli sabit yatırım kredisi verdiklerini ifade etti.

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