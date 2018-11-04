Kadın güvenlik görevlisi, sınava geç kalan öğrencileri sınava böyle yetiştirdi

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir (37), koşarak gelen genç kız adayları motosikletiyle sınav salonlarına yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken Büşra Aydın'ı da teselli etmeye çalıştı. Karabük Üniversitesi'nde, KPSS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen minibüs ile özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir de kendisine ait motosikletine bindirdiği genç kız adayları sınava yetiştirmeye çalıştı. Akdemir, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Büşra Aydın'a da sarılıp teselli etmeye çalıştı. 'Ben uyumadım, gece gündüz ailem için uğraştım diyerek gözyaşı dökmeye devam eden Aydın'ının bankta bir süre oturmasını sağlayıp daha sonra sınava girecek bir adayın aracına bindirip şansını denemesini istedi. Ancak Aydın, sınava alınmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum