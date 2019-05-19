Kadın Hakları Savunucusu Kadın Avukat Öldürüldü

Olayın ardından bir açıklama yapan Diyarbakır Barosu, Issı’nın daha önce iki kez Boylu’yu öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Kadına yönelik şiddetin engellenememesine tepki gösteren Baro Yönetiminin açıklaması şöyle, ”Baromuz avukatlarından Av.Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr.Mesut Issı tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp çocuklarının gözü önünde Dr.Mesut Issı tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin arttırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz.”

Avukat Boylu Diyarbakır’da kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarıyla tanınıyordu. Daha önce Mazlum-Der’in Kadın Komisyonunda üç dönem görev yapan Boylu hakkında, mahkeme tarafından verilen koruma kararı bulunuyordu.

Olay Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde meydana geldi. Boşanma davaları süren Dr. Mesut Issı, çocuklarını görmek için ayrı yaşadığı eşi Av. Müzeyyen Boylu ile bir araya geldi. Çocuklarıyla birlikte gezen ikili araç içinde tartışmaya başladı. Daha sonra araçtan inen ikili dışarda tartışmayı sürdürdü.

Mazlum-Der eski yönetimlerinde Boylu ile birlikte görev alan Av. Selahattin Çoban, kadın hakları savunucusu kadının bu şekilde öldürülmesinin trajedi olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Çoban, ”Olayın asıl dramatik yönü budur. Bu alanda mücadele ettiği bir alanda mağdur oldu. Bu maalesef Türkiye’de kader olmuş. Hakkında koruma kararı var. Sınırlarını bilen ama kadın erkek ilişkilerinde sınırları aşmayan, eşine yönelik incitici bir tutumu olacağını sanmıyorum. Bizi üzen de, birlikte insan hakları alanında çalışma yaparken, kurban edildi. Bu bizi kahrediyor. Önleme aracı olarak, kolluk ve yargının devreye girmesi gerekiyordu, maalesef koruyamadı” dedi.

Çoban, Boylu’nun ailenin tek çocuğu olduğunu ve zor şartlarda okul okuduğunu da sözlerine ekledi.

