Kadın Hakları Savunucusu Türk Kökenli Avukat Genelevden Borç Aldı

Almanya’nın en tanınan kadın hakları savunucularından avukat Seyran Ateş’in, Berlin’de bulunan ‘Artemis’ adlı bir genelevin patronundan 45 bin Euro özel kredi aldığı ortaya çıktı.

Alman medyasında büyük yankı bulan ve ilk olarak Süddeutsche Zeitung gazetesinde çıkan haberi doğrulayan Ateş, mali açıdan zor bir durumda bulunduğunu, "parasal sorunlar nedeniyle strese girdiğini" ve başka bir yerden para bulamadığı için o söz konusu genelevin tanıdığı Türk sahibi Hakkı Şimşek’ten kredi aldığını söyledi.

Süddeutsche gazetesinin yayınladığı belgelere göre, iki taraf arasında yapılan anlaşmada, her ay 5 bin Euro’luk taksit ödemesi durumunda Ateş’in borcunu faiz ödemeden kapatabileceği yazılı.

Konunun bu şekilde kamuoyuna yansımasına çok üzüldüğünü ve krediyi faiziyle ödeyeceğini ifade eden Seyran Ateş, genelevin sahibiyle ticari herhangi bir başka ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Genelevin çalışma şartlarını övmüştü

Seyran Ateş, Alman kamuoyunda ve medyasında yıllardır kadınların ‘’seks işçisi’’ olarak çalışmasına karşı açıklamalarıyla tanınıyor. Söz konusu kadınların çoğunun zorlanarak bu işi yapmak zorunda kaldıklarını, insan onurlarının çiğnendiğini ve çeşitli mafyavari çeteler tarafından sömürüldüğünü savunan Ateş’in genelevlerle ilgili bir kitap hazırlığı içinde olduğu da biliniyor.