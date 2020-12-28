Kadın Hakları Savunucusuna Suudi Arabistan'da 5 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Suudi Arabistan’da ülkenin önde gelen kadın hakları savunucularından biri olarak tanınan Luceyn El Hazlul, çıkarıldığı mahkeme tarafından, 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, uluslararası alanda Suudi Arabistan’a yönelik baskıları arttıracağı ve yeni yaptırımlara neden olacağı yorumları yapılıyor.

Hazlul, 2018 yılından beri tutuklu bulunuyordu. 31 yaşındaki aktivist, beraberinde diğer kadın hakları savunucularıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Hazlul, Suudi Arabistan’da düzeni yıkmaya çalışmak ve ulusal güvenliğe zarar vermek suçlamasıyla yargılandı.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Hazlul’un üzerine atılı suçlamaların uydurma olduğu yorumunu yapmış Avrupa ve Amerika’daki çok sayıda örgüt, kuruluş ve parlamenter de Hazlul’un serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kadın hakları savunucularına karşı Suudi Arabistan’da son gözaltılar ülkede kadınların otomobil kullanmasına izin verilmesinden kısa bir süre önce ve hemen sonrasında gerçekleşmişti.

Hazlul’dan önce Suudi Arabistan’da uluslararası kamuoyu ve ABD’den gelen serbest bırakılsın çağrılarına rağmen Suudi asıllı Amerikalı doktor Velid El Fitaihi de 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İnsan hakları savunucuları, El Fitaihi’nin de siyasi nedenler tutukladığını dile getiriyorlar.

