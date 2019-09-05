Kadın hasta, kadın doktoru darp etti

Çorlu’da bir sağlık ocağında meydana gelen olayda doktora iki gün boyunca antibiyotik yazması için ısrar eden kadın hasta, kadın aile hekimini darp etti. Polis ekipleri kaçan hastayı ararken darp edilen doktor gözyaşları içerisinde yaşananları polise anlattı.

Çorlu’da meydana gelen olayda aile hekimi, hastası tarafından darp edildi. Edinilen bilgilere göre, Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana gelen olayda E. O. isimli doktor, hastası N. P. tarafından darp edildi. Diş ağrısı şikayeti ile aile hekimine başvuran N. P. isimli kadın, doktoru E. O.’ya kendisine antibiyotik ilaç yazması için ısrar etti. İki gün boyunca antibiyotik yazması için ısrar ettiği öğrenilen N. P.’nin bu ısrarı şiddete dönüştü.

Kendisinin alanında uzman bir hekime görünmesi gerektiğini, Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gitmesini ve sevk edeceğini söylediğini ifade etmesine rağmen N. P.’nin saldırısına maruz kalan doktor E. O. polis ekiplerinden yardım istedi.

Fidanlık Aile Sağlığı Merkezine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp edilen ve gözyaşları içerisinde kalan doktor E. O.’yu dinledi. Olayın ardından kayıplara karışan N. P. isimli kadını çevrede arayan polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Darp edilen doktor E. O., hastasından şikayetçi olacağını ve Çorlu Devlet Hastanesi’nden darp raporu alacağı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



