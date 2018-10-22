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Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

'YARALI HENTBOLCULAR,1-2 AY SAHALARA UZAK KALACAK' Pazarspor Kadın Hentbol Takımı Başkan vekili Erdal Yaşar Hoşver, Rize'nin İyidere ilçesinde, Muğla'daki maçtan dönen Pazarspor Kadın Hentbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen ve sürücü ile 14 hentbolcunun yaralandığı kazayla ilgili konuştu.

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)

'YARALI HENTBOLCULAR,1-2 AY SAHALARA UZAK KALACAK'
Pazarspor Kadın Hentbol Takımı Başkan vekili Erdal Yaşar Hoşver, Rize'nin İyidere ilçesinde, Muğla'daki maçtan dönen Pazarspor Kadın Hentbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen ve sürücü ile 14 hentbolcunun yaralandığı kazayla ilgili konuştu. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Hoşver, takımlarının 1-2 ay sahalara çıkma şansı olmadığını duyurdu.
‘SEVİNÇLİ DÖNÜYORLARDI’
Kazanın yağış nedeniyle su birikintisi oluşan yolda aracın kontrolden çıkması sonucu meydana geldiğini anlatan Hoşver, kazada ölüm yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi. Hoşver, "Yalıkavak ile maçımız vardı güzel bir sonuç aldık 27-26 yendik. Sevinçli dönüyorlardı. Sporcularımızı havaalanından araç aldı. İyidere çıkışında aşırı yağmurdan dolayı su birikintisinden araç kayarak kontrolden çıkmış. 12 sporcu 2 tane teknik kadro ile beraber sporcularımızın hepsinde ufak tefek hasarlar oldu ama 3-4 tanesinde de kırık, çatlak, ezilme var. Cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralananlar var. Oldukça hasar aldık. Allah'a şükür ölüm yok. Aracın hali çok kötü oradan sporcularımızın sağ çıkması bizim için en büyük şans. Allah’a şükrediyoruz, Allah kızlarımızı ve hocamızı bize bağışladı" dedi.
Kazada sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da aktaran Hoşer, "Şu an durumu en kritik olan şoförümüz, ağır yaralı. Ona da Allah şifa versin. Dikkat etmek gerekiyor. 10 dakika geç gidin ama sağ salim gidin. Geceden beri çocukların yanlarındayız. Hepsinin morali bozuk. Hastaneye geldiklerinde hepsi sırılsıklamdılar. Elimizden geldiğince kıyafet tedarik ettik. Şu andan itibaren her şey daha kontrol altında. Pazarspor’un 1-2 ay sahalara çıkma şansı yok" diye konuştu.

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Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)

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