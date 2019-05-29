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Kadın icra memuru kaçamadı, saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kadıköy’de evine haciz işlemleri için gelen icra memurları ve avukata bıçakla saldırarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında, 14 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy’de evine haciz işlemleri için gelen icra memurları ve avukata bıçakla saldırarak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında, 14 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin bahçesine giren icra memurlarının bir süre sonra bahçe kapısından atlayarak kaçtığı, şüphelinin kadın icra memurunu yakaladığı görülüyor.
Kadıköy’de haciz işlemleri için evine giden avukat ve 2 icra memuru bıçak çekerek hakaret ettiği iddia edilen Beyazıt Özgan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurların 23 Mayıs tarihinde mağdurların İcra Müdürlüğü’nün kararı ile haciz işlemi için şüphelinin ikametine geldikleri, araçta icra memurları Ayşe Zeynep Bingül Doğan, Ümit Ayhan ve avukat Salih Kayman’ın bulunduğu anlatıldı.
Haciz işlemi için şüpheliye ait olan evin bahçesine girdikleri kaydedilirken, şüpheli Beyazıt Özgan’ın eline bıçak alarak mağdurlara yönelik küfür ederek hakaretlerde bulunduğu, mağdurların olay yerinden kaçmaya çalıştıkları, bu esnada Ayşe Zeynep Bingül Doğan, Ümit Ayhan yaralandığı belirtildi.
Şüphelinin savunmasında, olay günü kızıyla yemek hazırladığı sırada bahçede 3 kişi gördüğünü, Salih Kayman’ı avukat sıfatıyla tanıdığını, avukatla aralarında tartışma çıktığını, bazı rahatsızlıkların verdiği ani sinir ve öfkeyle mağdurlara yüksek sesle bağırdığını, kesinlikle bıçak görmediğini, kimseye bıçakla saldırmadığını, hakaret ve tehdit etmediğini söylediği vurgulandı.
14 yıl 7 aya kadar hapsi istendi
İddianamede Beyazıt Özgan’ın, “zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine zincirleme hakaret” suçlarından 5 yıl 2 ay 15 günden 14 yıl 7 aya kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, icra memurlarının araçla evin önüne geldikleri ve bahçeden içeri girdikleri görülüyor. Bir süre sonra 2 erkek şahsın bahçe kapısından atlayarak kaçtıkları, şüphelinin kadını yakaladığı ve yere yatırdığı yer alıyor. Başka şahısların olaya müdahale ettiği görülüyor.
Kadıköy’de 23 Mayıs 2019 tarihinde haciz işlemleri için evine gittikleri şahsın kendilerine bıçakla saldırdığını iddia eden icra memurları polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli Beyazıt Özgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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