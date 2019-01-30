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Kadın İHA pilotunun en büyük hayali Münbiç üzerinde uçmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:28 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Çankırı TOBB Fen Lisesinde yürütülen bir projede askeri standartlara yakın ölçekte insansız hava aracı (İHA) üretildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Çankırı TOBB Fen Lisesinde yürütülen bir projede askeri standartlara yakın ölçekte insansız hava aracı (İHA) üretildi. Kadın İHA pilotu Fen Lisesi Öğrencisi Belinay Özçelik, en büyük hayalinin Münbiç üzerinde uçmak olduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucu TOBB Fen Lisesi öğrencilerince askeri standartlara yakın bir insansız hava aracı yapıldı. Otonom iniş kalkış ve otonom görev yapabilme kabiliyetlerine sahip İHA’ya Sultan Alparslan’ın komutanlarından Çankırı Fatihi Karatekin’in adı verildi. 5 saat havada kalabilen, 12 bin feet irtifaya çıkabilen Karatekin İHA şimdilik 150 kilometre menzile sahip. Sivil savunma ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapması planlanan İHA 100 kilometre uzaktan canlı görüntü aktarma özelliğine sahip.
İHA’nın pilotlarından Hüseyin Batuhan Yeniköse, "Karatekin İHA projemizle Karatekin isimli İHA’mızı yaptık. İHA ismini Sultan Alparslan’ın komutanlarından Çankırı Fatihi Emir Karatekin’den alıyor. Karatekin 150 kilometreye mesafeye sahip, 4-5 saat havada kalma yeteneğine sahip. 10 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. İHA’nın diğer özellikleri otonom iniş kalkış sistemlerine sahip ve otonom olarak görev yapabilmektedir. Bir sonraki hedefimiz Karatekin’i geliştirerek 150 kilometre olan menzilini artırmak, havada kalma sürecini artırmak" dedi.

“En büyük hayalim Münbiç üzerinde uçmak”
Türkiye’nin ilk kadın İHA pilotlarından TOBB Fen Lisesi Öğrencisi Belinay Özçelik ise "Okulumuz yürüttüğü model uçak projesiyle beraber Karatekin İHA’yı yaptık. Uçağımızın ilk kadın pilotlarından birisi benim. Aynı zamanda da Türkiye’nin ilk kadın pilotlarındanım. Şu anki en büyük hayalim Münbiç üzerinde uçmak. Uçuşu gerçekleştirirken çok korkmuştum. Yapamayacağımı düşünmüştüm sadece similasyonlarda çalışmıştık. Sonunda güzel bir şey çıktı" ifadelerine yer verdi.
Çankırı TOBB Fen Lisesi Müdürü Nazır Şahin, "Teknoloji üreten bir Türkiye için teknoloji becerilerine sahip gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulun önüne yaptıkları pist ile birlikte Türkiye de uçuş pistine sahip tek Lise olduk” diye konuştu.
Karatekin İHA’nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, “İHA’mızı öğrencilerimiz için bir eğitim ve AR-GE platformu olarak kullanacaklarını gelecekte üstün milli teknolojiyi üretecek gençler bizim öğrencilerimiz arasından çıkacak” şeklinde konuştu.

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