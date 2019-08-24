"Kadın 'ikinci sınıf' ve 'ezilen' konumundan çıkarılmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Toplumumuzda özellikle kadına şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran, hatta öven bazı yaygın tutumlarla en sert şekilde mücadele etmeliyiz. Toplumda özellikle kadına karşı yöneltilen şiddetin önlenebilmesi için gerekli bir diğer husus ise kadını ikinci sınıf ve ezilen konumundan çıkarmaktır." açıklamasını yaptı.

KADEM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin 10 yaşındaki bir çocuğun gözlerinin önünde babası tarafından annesinin vahşice katledilişine şahit olduğu hatırlatıldı.

Bu olayın son 1-2 gün içinde gerçekleşen tek şiddet vakası olmadığına işaret edilen açıklamada, "Küçücük yaşlarında annelerinin öldürülmesine şahit olan çocuklar hepimizin içinde kapanması mümkün olmayan derin bir acı bıraktı." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnancımız gereği bizler her bir insanın 'eşref-i mahlukat' olduğunu ve kıymetini buradan aldığını düşünüyoruz. Kime ve neye karşı olursa olsun şiddet eğiliminde olanlar ise insan olmanın özünde yer alan merhamet ve vicdan duygularından yoksun kişilerdir. Bu yoksunlukları nedeniyle diğer insanların kişisel haklarını hiçe saymakta, birlikte yaşama kültürü ile uyuşmayan davranışlar sergileyerek toplumsal hayatı tehlikeye atmakta sakınca görmemektedir. Sosyal ve toplumsal hayat için tehdit oluşturan davranışlara sahip bu kişiler, cezalandırılmalarının yanı sıra şiddet eylemlerinden dolayı yeterli donanıma sahip rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmelidir."