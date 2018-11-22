Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadınların ve erkeklerin ayrışmadığı, bu sorunu çözme konusunda beraber çalıştığımız bir yapıyı inşa etmeliyiz. Biz Hak-İş ailesi olarak kadın ile erkeği fıtratta farklı, haklarda eşit olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hak-İş Kadın Komitesince Konfederasyon binası önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

25 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle etkinliği erken düzenlediklerini belirten Arslan, şunları söyledi:

"Hak-İş olarak kadına şiddetin her türüne karşıyız. Kadına şiddetin önlenmesi için konuşmaktan öte duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Şiddeti, sadece fiili şiddet olarak görmüyoruz. Psikolojik, cinsel ve adını sayamadığımız daha pek çok eylemi şiddet olarak görüyoruz."

Arslan, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkmasının, kadınların yanında erkeklerin de mücadelesiyle mümkün olacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Kadınların ve erkeklerin ayrışmadığı, bu sorunu çözme konusunda beraber çalıştığımız bir yapıyı inşa etmeliyiz. Biz Hak-İş ailesi olarak kadın ile erkeği fıtratta farklı, haklarda eşit olarak görüyoruz. Haksızlıklara ve şiddete karşı mücadele ederken haklarımızı talep edeceğiz. Bunu yapmanın yolu da öncelikli olarak örgütlenmeden geçiyor. Hem örgütleyeceğiz hem örgütleneceğiz. Hak-İş'te örgütleneceğiz, Hak-İş'li sendikalarımızda bir araya geleceğiz, daha fazla kadın üyemizle, daha fazla kadın sendikacımızla geleceği inşa edeceğiz."

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