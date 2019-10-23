Kadın'ın başrolü Özge Özpirinçci'den Caner Cindoruk'e veda mesajı

Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Kadın dizisi, önceki bölümüyle yine izleyenlerini ekran başına kilitledi. Özpirinçci, yeni bölümün yayınlandığı esnada kadrodan ayrılan başrol arkadaşına veda etti.

Senaryo gereği diziden ayrılan Caner Cindoruk'la fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci, "Hoşçakal Sarp. Blur yemeseydik göreceğiniz halimiz buydu" şeklinde veda mesajı yayınladı.

Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Caner Cindoruk geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler."



