HABER

Kadın işçiler 1 Mayıs’ı tarlada geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi.Suruç ilçesine bağlı kırsal 11 Nisan ve Saygın Mahallerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan geçici tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi.

Suruç ilçesine bağlı kırsal 11 Nisan ve Saygın Mahallerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan geçici tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi. Kendi bayramlarında çalıştıklarını aktaran işçiler, düşük ücret ve kötü şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını belirti. İşçiler 40 lira yevmiye ile sabahın erken saatlerinden gün ağarıncaya kadar zamanlarını tarlada geçirdiklerini dile getirdi. İşçiler ayrıca yetkililere de seslenerek, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma standartlarının iyileştirilmesini istedi.

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Eski mezunlar bir araya geldiEski mezunlar bir araya geldi
Kulüpler Birliği’nde görev değişimiKulüpler Birliği’nde görev değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.