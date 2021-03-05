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Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia ederek lojistik deposuna araç giriş-çıkışlarını kapattı

05.03.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda, kadın işciler tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel oluyorlar.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda, kadın işciler tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel oluyorlar. Yaklaşık 10 gün önce işverenin, 29 kodu ile işten çıkışını verdiği 25 kadın işçi, depoda çalıştıkları sırada tacize uğradıklarını iddia ederek, araç, giriş çıkışlarını kapattı. Eylem yapan kadınlardan bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposunda çalışırken sendikaya üye olan, ardından, bir mesajla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin daha sonra iş akitleri feshedildi. İşyerinden 29 kodu ile (işçinin ahlak dışı davranışları sebebiyle çıkartılması) ile işten kovulduklarını belirten kadın işçiler, depoda çalıştıkları sırada, sendikaya üye olduktan sonra kendilerine mobbing ve taciz uygulanmaya başladığını söylediler. Deponun giriş ve çıkışlarını kapatarak eylem yapan sendika mağduru işçiler, Aile ve Çalışma Bakanlğı’nın kendilerine sahip çıkmasını istediler. Depoya araç giriş, çıkışını kapatan kadın çalışanlar, sloganlar atarak seslerini duyurmak istiyorlar. Ayrıca kendilerine cinsel tacizde bulunanlar olduğunu ileri süren kadın çalışanlar, kendilerini taciz eden kişilerin aslında işten çıkarılmasını istediler. Bugün ise, yetkililerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde direniş çadırını kurmaya gelen Aynur Demir isimli bir kadın işçinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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