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Kadın işçiler kenti güzelleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınan kadın işçiler, erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi başta olmak üzere birçok görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Kadın işçiler kenti güzelleştiriyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınan kadın işçiler, erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi başta olmak üzere birçok görevi layıkıyla yerine getiriyor. Kadınlar, ilçenin daha modern hale gelmesi için çalışıyor.
Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Muğla İl Müdürlüğü'nce yürütülen TYP kapsamında, 6 ay süreyle kentte çalışacak geçici işçiler alındı. Bu işçilerden 45'i kadınlardan oluştu. Çoğunluğu kadın olan işçiler sokak temizliği, camilerin bakımı, okul bahçe düzenlemesi, ağaç dikim çalışması, badana ve yaşlıların ev temizliklerinin yapılmasına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor. Kadınların yaptığı en önemli çalışmaların başında ise erkek işi olarak bilinen kilit parke taşı döşemesi yer aldı. 3 ayrı mahallede 15'şer kişilik ekipler halinde çalışan kadınların her biri, aylık ortalama 8 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyerek, ilçenin daha modern hale gelmesine ön ayak oluyor.
Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Hafize Çakım, "İŞKUR'la yaptığımız protokol çerçevesinde her yıl düzenli olarak TYP kapsamında belediyemiz bünyesinde işçiler çalışıyor. Bu projeyle hem iş ve meslek sahibi olmayan kadın ve erkek vatandaşlarımız yılın belli ayları iş sahibi oluyor, hem de ilçemiz ve mahallelerimiz daha güzel görünüme kavuşuyor. Kadınlarımız, iş ayrımı yapmadan çalışıyor. Özellikle erkek işi olarak bilinen kilitli parke döşeme konusunda büyük katkı sağlıyorlar" dedi.
Kadın işçilerden evli ve 2 çocuk annesi Songül Ekiz (53) ise yaptıkları işten memnun olduklarını belirterek, kendilerine iş imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kadın işçiler kenti güzelleştiriyorKadın işçiler kenti güzelleştiriyorKadın işçiler kenti güzelleştiriyorKadın işçiler kenti güzelleştiriyor

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