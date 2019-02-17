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Kadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırınının başına geçen Elmas Çetin (40), 'Kadından fırın ustası olur mu' diyenlere inat, işine dört elle sarıldı.

Kadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırınının başına geçen Elmas Çetin (40), 'Kadından fırın ustası olur mu' diyenlere inat, işine dört elle sarıldı. Yaptığı pide ve lahmacunlar rağbet gören Çetin, müşterilerden gelen talepten memnun olduğunu söyledi.
Namık Kemal Mahallesi Şüheda Caddesi'nde 8 ay önce pide ve lahmacun fırını açan 2 çocuk annesi Elmas Çetin, iş yerinde uzun süreli çalışan usta bulamayınca, kolları sıvadı. Dönem dönem çalışan ustaları izleyerek pide ve lahmacun yapmayı öğrenen Çetin, fırının başına geçti. Yaptığı pide ve lahmacunlar beğeni toplayan Çetin, yoğun talep gördüklerini söyledi. "Kadın isterse başaramayacağı şey yok" diyen Çetin, usta bulamadığı dönem zor günler geçirdiğini ve gözüne uyku girmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Personelim ve fırıncım vardı, ama bazı sorunlar nedeniyle fırıncım ayrılmak zorunda kaldı. Dönem dönem bazı fırıncılar iş yerimde çalışsa da gerek şehir dışından gelip gitmelerinin yaşattığı zorluklar, gerekse istediğim zaman anında personel bulamakta yaşadığım zorluklar beni çok zor durumda bıraktı. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Usta bulabilecek miyim? Bulamazsam ne yaparım diye adeta sabahlıyordum. Hatta usta bulamadıkça 'Acaba dükkanı ne zaman kapatacak' diye konuşmaya başlayanlar oldu. İş yerimde fırıncılar çalıştığı dönemde onları izliyor ve nasıl pide veya diğer ürünleri yaptıklarını takip ediyordum. Kısacası bir göz aşinalığı vardı. Daha önce şehir dışından gelen bir ustam da bana bu işi öğretmek için çok uğraştı. Bana 'kendin öğren, kimseye muhtaç olma' diyordu. Dediği de doğru çıktı. Şimdi fırının başındayım. Artık bu işi kendim yapıyorum. Zorlukları var mı derseniz, her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Ama kadınlar isterse her şeyi yapar. Ben de azmettim ve başardım. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.
Elmas Çetin'in üniversite öğrencisi kızı Fatoş Çetin ise annesiyle gurur duyduğunu söyledi. Fatoş Çetin, "Boş kaldığım zamanlarda da annemin iş yerine gelerek ona yardımcı oluyorum. Onun büyük bir çaba sarf ederek, bu güçlükleri atlatması bana büyük bir mutluluk veriyor. Annemle gurur duyuyorum" dedi.
Elmas Çetin'in işlettiği iş yerine sürekli gelerek pide ve lahmacun yediğini kaydeden müşterilerden Adviye Seçgin ise "Bence kadın eli değen her yer güzelleşiyor. Pidesi gibi mesela. Ben sürekli buraya gelerek pide ve lahmacun yiyorum. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.
Aydın'dan Salihli'ye geldiğini ve Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettiği için ailesi ile birlikte pide yemeye geldiğini belirten Bilal Demir ise, "Aydın'da ikamet ediyorum. Bir iş için ailemle birlikte Salihli'ye gelmiştim. Elmas Çetin'in işlettiği pide dükkanını merak ettik ve geldik. Gerçekten çok güzel pide yapıyor. Pide ustalarını hep erkek olarak bilirdik, çok ilginç geldi" dedi.

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Kadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçtiKadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçtiKadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçtiKadın işletmeci, usta bulamayınca pide fırının başına geçti

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