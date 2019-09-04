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Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Emine Bulut cinayetinin ardından yeniden Türkiye’nin gündemine oturan kadın cinayetlerine Çanakkale’den tepki geldi.

Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem

Emine Bulut cinayetinin ardından yeniden Türkiye’nin gündemine oturan kadın cinayetlerine Çanakkale’den tepki geldi. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen Seda Gülen, işletmesindeki yazar kasa fişinin alt bölümüne ‘Kadına şiddete hayır’ yazdırdı.
4 yıl önce boşandığı eşiyle bir kafede buluşan Emine Bulut’un çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürülmesi bütün Türkiye’yi derinden etkilemişti. Çanakkale’nin Çan ilçesinde 3 yıldır büfe işleten 27 yaşındaki evli ve bir kız çocuğu annesi Seda Gülen, kadın cinayetlerine tepkisiz kalmayarak, yazar kasa fişine ‘Kadına şiddete hayır’ yazdırdı.
Bu uygulamayı ilk olarak sosyal medyada gördüğünü ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek istediğini Gülen, “Twitter’da gezerken başka bir işletmecinin böyle bir şey yaptığını gördüm, benim de hoşuma gitti. Post makinelerinde böyle bir uygulama varmış. Ufak da olsa dikkat çekmek için böyle bir şey yaptım. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle kadın müşterilerimiz bu uygulamayı desteklediklerini belirttiler. Bu gibi konulara toplum olarak tepki göstermeliyiz. Benim de bir kız çocuğum var, ben de bir anneyim” dedi.

Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem

Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem

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