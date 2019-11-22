Kadın istihdamının öncüleri ödüllendirildi

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu TOBFED 3. Genel Kurulu Gelecek Zirvesi 21 Kasım Perşembe günü İstanbul Raffles Hotel’de düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı zirvede Türkiye’de kadın istihdamına destek olan kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

Türkiye’de otomotiv sektöründe kadın istihdamı atağı başlatan ve yüzlerce kadını oto bakım sektöründe eğitip meslek sahibi yapan TOBFED, otomotiv sektöründe kadın istihdamının daha da artması için eğitimlerini sürdürüyor. Kadın valeler, bakım ustaları, lastikçiler, oto kuaförler TOBFED meslek akademilerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen istihdama dahil oluyor.

Kadınların her alanda istihdama ve ekonomiye katılımlarının teşvik edilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş “Hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlarımız ile büyük ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşabiliriz. Otomotiv sektörü erkek egemen bir sektör gibi görünse de kadınlar da artık bu sektörde bir söz sahibidir. Otomotiv sektöründe cinsiyet ayrımcılığı kadın ustalarımız ve kadın işletmecilerimiz ile artık bitti” dedi.