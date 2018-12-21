"Kadın istihdamının yüzde 1 artmasıyla gelen 80 milyar dolar"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması gayri safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün." dedi.

Turan, Samsun Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen "Kadın El Emeği Çarşısı 1919"un açılışında "Hayata imza atan kadınlar" temasıyla düzenlenen konferansta, TÜRKONFED'in 40 bin firmayı ve 244 derneği temsil ettiğini söyledi.

Bu dernekler arasında 41'ini kadın derneklerinin oluşturduğunu aktaran Turan, dünya ve Türkiye'nin siyaset, ekonomik, toplumsal ve sosyal olarak köklü bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini anlattı.

Ülkelerin rekabetçiliğinin ekonominin yanı sıra toplumsal hayatta yarattığı değeri sürdürülebilir kalkınmada da etkin kullanmaya sürüklediğine işaret eden Turan, "Bu noktada kadının ekonomik hayata aktif katılması ülkelerin refah seviyesini artırırken kalkınmanın da önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görülmüyorsa toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görülmüyor." ifadesini kullandı.