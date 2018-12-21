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"Kadın istihdamının yüzde 1 artmasıyla gelen 80 milyar dolar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması gayri safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün" - "Potansiyelimizin yarısını kullanmadan kalkınma hikayesi de yaratmamız mümkün değildir. Kadınların aktif katılımı üretim, bereket, refah ve kalkınma sağlıyor"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması gayri safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün." dedi.

Turan, Samsun Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunca Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen "Kadın El Emeği Çarşısı 1919"un açılışında "Hayata imza atan kadınlar" temasıyla düzenlenen konferansta, TÜRKONFED'in 40 bin firmayı ve 244 derneği temsil ettiğini söyledi.

Bu dernekler arasında 41'ini kadın derneklerinin oluşturduğunu aktaran Turan, dünya ve Türkiye'nin siyaset, ekonomik, toplumsal ve sosyal olarak köklü bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini anlattı.

Ülkelerin rekabetçiliğinin ekonominin yanı sıra toplumsal hayatta yarattığı değeri sürdürülebilir kalkınmada da etkin kullanmaya sürüklediğine işaret eden Turan, "Bu noktada kadının ekonomik hayata aktif katılması ülkelerin refah seviyesini artırırken kalkınmanın da önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Tek kanatla uçmak nasıl mümkün görülmüyorsa toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da kalkınma ve rekabetçilik pek mümkün görülmüyor." ifadesini kullandı.

Turan, Türkiye'nin istihdam ve iş gücüne katılımda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği ve içinde yer aldığımız G-20 ülkeleri ile ülkemizi kıyasladığımızda katedecek çok yolumuz olduğunu da görüyoruz. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 34'lerde seyrederken, AB'de bu oran yüzde 50'dir. Son 10 yılda kadın istihdamında yüzde 7'lik artış var ama toplumun yarısını oluşturan kadınların sadece pozitif ayrımcılıkla değil, tam teşhis ile iş hayatına katılması, büyüme ve sıçramada önemli bir fark yaratması ile mümkün görülüyor. Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması gayri safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün."

Türkiye'de kadın ve erkeklerin tam olarak istihdama katılması durumunda gayri safi milli hasılanın yüzde 30'dan fazla artacağına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıplar da yüzde 30'lara kadar çıkıyor. Ekonomide kadın erkek eşitliğinin kapanması için 202 yıl beklemek zorundayız. Oysa ülkemizin yüzyıl değil, 1 saniye bile kaybedecek zamanı yoktur. Potansiyelimizin yarısını kullanmadan kalkınma hikayesi de yaratmamız mümkün değildir. Kadınların aktif katılımı üretim, bereket, refah ve kalkınma sağlıyor."

Konferansta Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu da konuşma yaptı.

Konferansın ardından, "Çorbada tuzumuz ekonomide sözümüz" olsun sloganıyla düzenlenen "Kadın El Emeği Çarşısı 1919"un açılışı gerçekleştirildi.

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Kadın El Emeği Çarşısı 1919 Orhan Turan Samsun Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

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