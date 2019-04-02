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Kadın kasap: "Dükkanda beni görünce kasap arıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Isparta’da 27 yıldan bu yana kasaplık yapan kadın, "Beni görünce şaşırıyorlar, sonra ortalıkta kasap arıyorlar, ‘Kasap yok mu?’ diye soruyorlar" dedi.

Isparta’da 27 yıldan bu yana kasaplık yapan kadın, "Beni görünce şaşırıyorlar, sonra ortalıkta kasap arıyorlar, ‘Kasap yok mu?’ diye soruyorlar" dedi. Ülkede ‘işsizlik sorunu var’ denmesine rağmen çırak bulamadıklarından yakınan kadın kasap, "Çalışmak isteyenler ve ‘Ben bu işi gerçekten yapabilirim’ diyenler gelsinler, bay veya bayan fark etmiyor öğretelim. Bir zanaat sahibi olsunlar isteriz" ifadelerini kaydetti.
Isparta’da yaşayan Zehra Yıldızan, 27 yıldan bu yana kasaplık yapıyor. Mesleğin zorluklarından ve kadın kasap olmanın avantajlarından bahseden Yıldızan, çırak bulamamaktan yakındı. Yıldızan, "Kasabım, 27 yıldır da bu işi yapıyorum. Severek de yapıyorum, zamanında seçmiş bulunduk yapıyorum. Bundan seneler önce farklı tepkilerle karşılaştık, ‘Bir bayandan kasap olur mu?’ gibi şeyler söyleseler de, artık insanlar alıştı diye düşünüyorum. Şu anda bayanlar hemen hemen her sektörde var. Bugün, bir tır şoförü, ambulans şoförümüz var. Bayanlardan her şey olur bence, neden olmasın" dedi.

"Beni görünce şaşırıyorlar, sonra ortalıkta kasap arıyorlar"
Kendisini gören müşterilerin farklı tepkiler verdiğini kaydeden Yıldızan, "Beni görünce şaşırıyorlar, sonra ortalıkta kasap arıyorlar, ‘Kasap yok mu?’ diye soruyorlar veya ‘Bu eti siz mi parçalayacaksınız?’ gibi sorular geliyor. Sonra bakıyorlar ki ben yapıyorum, biraz hayretler içerisinde izleyip, daha sonra artık yapıldığına kanaat getiriyorlar ve gidiyorlar" diye konuştu.

"Ben isterim ki, bayanlar da bu işi yapsın"
"Aslında bu işe heves eden bayanlarımız var ama biraz çekimser kalıyorlar" diyerek sözlerini sürdüren Yıldızan, "Kadınlar, kasaplık yapıp yapamayacakları hakkında kendilerince şüpheye düşüyorlar. Yapabilirler aslında ama bu işe erkek daha meyilli oluyor. Ben isterim ki, bayanlar da bu işi yapsın, yapabilirler de" şeklinde konuştu.

Kadın kasabın yemek avantajı
Kadın kasap olmanın avantajlarından bahseden Yıldızan, "Biz kadınlar her gün evimizde yemeklerin içerisindeyiz. Yemeklerimizi yapıyoruz. Buraya gelen kadınlarımıza ne yapacaksa ona göre et veriyoruz, daha iyi durumdan anlayabiliyoruz. Hangi yemeği yapacağını soruyoruz, ona göre yardımcı olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aslında işsizlik var dense de biz gerçekten çırak ve eleman sıkıntısı çekiyoruz"
Sektördeki çırak sıkıntısından bahseden Yıldızan, "Bir erkek çırağım var, bir de bayan çırak vardı ama o mesleği tam olarak öğrenemeden bıraktı. Çok eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü artık, çocuklarımız bir sanata yönelmiyorlar, istemiyorlar da, daha basit işleri seçiyorlar. O yüzden çırak sıkıntısı çekiyoruz. Aslında işsizlik var dense de biz, gerçekten eleman arıyoruz ama bulamıyoruz. Böyle olunca, bizim mesleğimizde eleman yetişmiyor. Çalışmak isteyenler ve ‘Ben bu işi gerçekten yapabilirim’ diyenler gelsinler, bay veya bayan fark etmiyor, öğretelim. Bir zanaat sahibi olsunlar isteriz" dedi.

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