KADIN KASİYERİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA 

Haber - Kamera İstanbul DHA

Küçükçekmece'de yüzü maskeli ve eldivenli bir gaspçı, girdiği markette kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL parayı alarak kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Borcu olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir markete önceki gün bir gaspçı girdi. Yüzü maskeli ve eldivenli gaspçı elindeki bıçağı kadın kasiyerin boğazına dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL'yi alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile olay yerinden kaçan şüpheli Savaş G.(30) arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan Savaş G.'nin üzerinden bir adet bıçak, bir adet eldiven ve iş yerinden gasp ettiği 2 bin 310 TL ele geçirildi. Şüpheli Savaş G. ifadesinde maddi sıkıntılar çektiğini, borcu olması sebebiyle söz konusu işyerinin çevresinde bir süre keşif yaptıktığını, kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli savaş G. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan markette yaşananlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gaspçının kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı, vatandaşlar ve market çalışanları da gaspçıyı eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde paraları alan gaspçı daha sonra marketten kaçıyor. Vatandaşlar ve market çalışanı ile gaspçı arasındaki kovalamaca da yine güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Marketten görüntü

-Gaspçının kadın kasiyerin boğazına bıçak dayaması

-Olay yerinden kaçması

-Adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

