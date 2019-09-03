Kadın kaymakam işçilerle fındık topladı

Ordu’nun tek bayan kaymakamı olan Nursel Özdemir, üreticilerle birlikte fındık hasadı yaptı.

Bir yıl önce Ordu’nun Gürgentepe İlçesi Kaymakamlığına atanan ve bu süre içerisinde vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Nursel Özdemir, fındık bahçesine girdi. İlçenin Ağızlar mahallesinde Dursun Ali Şahin’e ait bahçede fındık toplayan işçilerle bir araya gelen Kaymakam Nursel Özdemir, beline sepeti takarak onlarla birlikte fındık topladı.

Kaymakam Nursel Özdemir, Gürgentepe’de ekonomik ve sosyal yönden en önemli tarımsal faaliyetin fındık ve bal üretimi olduğuna dikkat çekerek, “Bu iki ürün ilçemizin en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor” dedi.



