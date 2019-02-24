Kadın kaymakamdan kadınlara özel ekip

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Nazlı Demir tarafından, kırsalda yaşayan kadınların eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok konuda bilinçlendirilmesi ve sorunlarının çözümü amacıyla başlatılan proje kapsamında, yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılması planlanıyor. Çermik'e 5 ay önce atanan Kaymakam Demir tarafından kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı, yeterli iletişim ve ulaşım olanağı bulunmayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla "Mutlu Kadın, Mutlu Aile ve Mutlu Toplum Projesi" hayata geçirildi. Kadınların temel sorunlarına çözüm bulunmasını hedefleyen projede, Çermik İlçe Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünden uzmanların katılımıyla oluşturulan 2 ekip, kırsal mahalleri gezerek kadınlarla görüşüyor. Kadın din görevlisi, rehber öğretmen ve kadın sağlık çalışanlarından oluşan ekipler, ilçeye bağlı 77 kırsal mahallede yaşayan tüm kadınlarla buluşmak için yoğun çalışma yürütüyor. Bu ay 12 kırsal mahallede öncelikle 800 kadına ulaşılması hedefiyle başlayan proje kapsamında, ekipler toplamda 5 bin kadınla görüşmeyi planlıyor.

Görüşmeler sonucu elde edilecek veriler doğrultusunda, bölgede kadınların sorunlarını çözecek başka projelerin de hayata geçirilmesi öngörülüyor. - "Mahalle mahalle rapor hazırlanacak" Kaymakam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri proje ile özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınların eğitimden sağlığa, dini konulardan sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok konuda bilgilendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Demir, "Kırsalda yaşayan kadınlarımız genellikle bize ulaşamıyor. Ulaşım problemimiz var. Köyde işleri fazla olduğu için zaman ayıramıyorlar. İstedik ki onlara oluşturacağımız ekiplerle biz ulaşalım, sorunlarının çözümüne katkı sağlayalım." diye konuştu. Tüm kırsal mahalleleri ve mezraları proje kapsamına aldıklarını, yaklaşık 5 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Demir, ortaya çıkan istek, ihtiyaç ve sorunlarla ilgili mahalle mahalle rapor hazırlanacağını kaydetti. - "Okuma yazma problemine karşı kurs açacağız" Rapor doğrultusunda kadınların sorunlarını çözmek için projeler hazırlayacaklarına da işaret eden Demir, şöyle konuştu: